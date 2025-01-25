Меню
Пересмотрели все Sci-Fi-фильмы, снятые в Казахстане? Тогда эта подборка вам точно понравится
Их объединяет «спилберговская» атмосфера.
Написать
25 января 2025 13:00
Мистический хоррор, который превращается в триллер: почему стоит обратить внимание на казахский фильм «От» 2024 года
Казахстанские режиссеры все чаще обращаются к теме насилия над женщинами.
Написать
25 января 2025 12:00
Рекомендуют 90% зрителей: этот фантастический триллер очень похож на «Интерстеллар», но в тайском варианте
Сейчас идет в кино, поэтому билет купить вы еще успеете.
Написать
23 января 2025 10:00
«Рэкетир» — кинематографический прорыв Казахстана о криминальных 90-х: сняли еще задолго до нашумевшего «Слова пацана»
Очень честное кино, которое понравится любителям разборок и боевиков.
Написать
20 января 2025 10:00
Топ 10 казахских фильмов, которые лучше бы посмотреть всем: помогают понять местных жителей и влюбиться в эту страну
Идеальные киноленты на вечер.
Написать
16 января 2025 11:00
«Сваты» есть не только в России, но и Казахстане: вот чем похожи эти комедии и почему их стоит смотреть
Фильм, который вы точно еще долго не забудете.
Написать
14 января 2025 13:00
Что посмотреть в кинотеатрах Казахстана в январе 2025: 6 главных премьер — есть даже фильм с Кологривым
Зрителям есть, из чего выбрать.
Написать
10 января 2025 13:30
Включайте, если, конечно, не боитесь: фильм «Дастур» — казахский хоррор, который невозможно забыть
Остросоциальный хоррор, который точно пробьет до мурашек.
Написать
4 января 2025 11:00
Не знаете, на какой фильм сходить? «Бишарашки в Таиланде» — казахстанская комедия, которая точно подарит хорошее настроение
Можно смело идти с детьми.
Написать
3 января 2025 12:30
«Интерстеллар» тоже в этом списке: казахский актер Санжар Мади назвал фильмы, которые его вдохновляют
Быть может вы найдете что-то новое и интересное для себя.
Написать
31 декабря 2024 12:00
Если казахские ужастики уже не пугают, попробуйте «Марианну»: считается самым жутким хоррор-сериалом от Netflix
Не каждый осмелится включить второй эпизод, ибо очень страшно.
Написать
30 декабря 2024 13:00
Эти глубокие фильмы о кочевниках понравятся в первую очередь казахам: в списке есть оскароносная работа
Подборка, вызывающая ностальгию и гордость за свой народ.
Написать
30 декабря 2024 10:00
Тепло ностальгии: лучшие казахстанские сериалы 2000-х, которые держат в напряжении с первых минут
Быть может что-то из этого списка вы и не смотрели.
Написать
29 декабря 2024 10:00
Продолжение самого кассового фильма Казахстана: удалось ли «Таптым-ау сені 2» не ударить в грязь лицом?
Многие могли и не знать, что вышла еще одна супер-новинка.
Написать
24 декабря 2024 17:30
Сколько стоят билеты и какое место выбрать в зале? В Астане наконец-то вышел «Веном: Последний танец»
Полная информация о фантастическом фильме с Томом Харди.
Написать
4 ноября 2024 14:15
Вышел тизер сериала по «Головоломке»: первые подробности безумного спин-оффа о снах Райли
Единороги, кошмары и другие идеи будут показаны на экране.
Написать
25 сентября 2024 10:05
Новый «Клан Сопрано» от HBO обошел даже «Дом дракона»: уже получил 91% свежести на «Томатах»
Культовый злодей, реки крови и старое доброе предательство.
Написать
13 сентября 2024 12:20
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
