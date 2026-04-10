Тоскуете по культовому «Бумажному дому»? Мы вас обрадуем — новинка уже рядом: можно ликовать

10 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «Берлин»

Netflix постарался. 

Сюжет нового сезона сосредоточен на Берлине и Дамиане. Они собирают команду ради одной смелой операции. Герои планируют похитить картину «Дама с горностаем», приписываемую Леонардо да Винчи.

Главная цель операции — не только картина. Команда готовит иллюзию, которая должна привести к ловушке для герцога Малаги и его супруги. По задумке, картину используют как приманку, а реальные мотивы — шантаж и месть.

План поставлен тонко и рискованно. Первоначальный обман запускает цепочку событий, которые меняют самого Берлина. В ходе операции у героя обостряются тёмные стороны — жажда мести и сложные эмоциональные ходы. Сериал показывает противоречие между успехом ограбления и растущим внутренним конфликтом персонажа.

Напомним вам о первом сезоне. «Берлин» (2023) — спин‑офф сериала «Бумажный дом». Сюжет сосредоточен на Андресе де Фонойосе и событиях, предшествующих оригинальной истории.

Первый сезон разворачивается в Париже. Там Берлин собирает новую команду для подготовленной операции.

Речь идёт о плановом ограблении с целью похищения драгоценностей на общую сумму 44 миллиона евро за одну ночь. Главного героя показывают, как харизматичного лидера, вокруг которого строится весь план.

Камилла Булгакова
