Меню
Русский English
Отмена
Этот суп давали детям в СССР: сегодня от такого блюда многие морщатся и не зря — он даже страннее окрошки

11 апреля 2026 14:00
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Хотя некоторые вполне могут повторить такой шедевр.

На ужин в детском саду выносили тарелки с тёплым сладким содержимым, и дети не сразу понимали, что перед ними. Это не был компот и не совсем десерт. Многие удивлялись, но ели, потому что выбора особо не было. Сегодня такое блюдо вызывает скорее недоумение.

Что это было на самом деле

Речь идёт о фруктовом супе, который был обычной частью меню в детских садах и санаториях. Его готовили на основе киселя, добавляя сухофрукты — курагу, изюм, чернослив. Всё это варили в сладком яблочном отваре, добиваясь густой, насыщенной текстуры.

Получалось блюдо, которое одновременно напоминало и суп, и десерт. Его могли подать горячим или холодным — строгих правил не существовало. В разных учреждениях вкус и консистенция отличались, но суть оставалась одной.

Почему его перестали готовить

Фруктовый суп считался полезным. Он был мягким, сладким и подходил для детского питания. В условиях дефицита это было практичное решение, позволяющее разнообразить рацион из доступных продуктов.

Со временем вкусы изменились. Появилось больше привычных десертов, напитков и готовых продуктов. На этом фоне фруктовый суп стал восприниматься как пережиток прошлого и постепенно исчез из меню.

Сегодня его вспоминают как часть детства. Для одних это ностальгия, для других — странное блюдо, которое сложно представить на современном столе. Но именно такие рецепты лучше всего передают атмосферу той эпохи.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше