Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть

После выхода трейлера Warner Bros. опубликовала закулисный ролик к кинокомиксу «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли.

Первым в видео говорит продюсер и архитектор киновселенной Джеймс Ганн. Он рассказывает, как формировалась героиня: она выросла на осколке взорвавшегося Криптона, при этом рядом умирали близкие.

Из‑за этого Супергёрл получилась совсем не такой, как её кузен Супермен. Это закалённая девушка, которая при необходимости не стесняется вступить в бой и постоять за себя.

Режиссёр Крэйг Гиллеспи отмечает, что Милли Олкок полностью вошла в роль. По его словам, актриса убедительна и органична в образе.

Сюжет фильма, основанного на комиксе «Женщина завтрашнего дня», настигает Кару на окраине галактики. К ней обращается инопланетянка Рути: её отец был убит межгалактическим преступником Кремом с Желтых холмов, и они вдвоем отправляются в тёмное космическое путешествие ради мести.

Глава DC Studios Джеймс Ганн отметил, что Супергёрл совершенно не похожа на Супермена: её преследуют призраки прошлого, тогда как у последнего было счастливое детство с любящими родителями. Ему было интересно показать контраст: одинаковое доброе сердце и совсем разная судьба.