2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть

5 апреля 2026 12:00
Нас ждет эпичная новинка.

Второй сезон сериала «Задача трёх тел», основанный на произведении Лю Цысиня «Тёмный лес», ожидается в 2026 году. Хотя точная дата выхода пока не объявлена, предполагается, что релиз состоится во второй половине года.

Напомним, что «Задача трёх тел: Тёмный лес» — это экранизация второй части трилогии Лю Цысиня «Память о прошлом Земли», которая продолжает события, начатые в первом сезоне.

Проект описывает, как на Земле разворачивается кризис, вызванный угрозой инопланетного вторжения со стороны Трисоляриан. Сверхдержавы пытаются найти способы противостоять этой угрозе. Однако вместо того чтобы объединить человечество, общая беда лишь усугубляет разобщенность, и люди начинают терять связь с родной планетой.

Между тем у человечества есть 400 лет для того, чтобы добиться значительных технологических достижений, необходимых для борьбы с инопланетными цивилизациями. Однако внеземной разум внимательно следит за всеми человеческими разработками и контролирует их. Шансов на успех у человечества почти нет. Тем не менее, на Земле остаются «Отвернувшиеся» — выдающиеся умы, способные на гениальные открытия. Согласятся ли они помочь в спасении будущего человечества? Ответ на этот вопрос и предстоит узнать.

Сериал создан при участии как американских, так и китайских специалистов. В режиссерском составе значатся британка Минки Спиро («Части нее»), канадец Джереми Подесва («Тихий океан»), китаец Дерек Цан (для которого «Задача трёх тел» является первым многосерийным проектом) и обладатель двух «Оскаров», американец Эндрю Стэнтон («Ради всего человечества»).

Любителям инопланетных проектов стоит дождаться проекта, поскольку явно обещает эпические события.

Фото: Кадр из сериала «Задача трёх тел»
Камилла Булгакова
