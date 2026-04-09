Соскучились по «Играм разума»? Это продолжение со звездой этого триллера ждали многие — 1 сезон 81% на Rotten Tomatoes

Apple TV назвал дату выхода второго сезона научно-фантастического сериала «Темная материя». Мирная премьера первого эпизода назначена на пятницу, 28 августа. Новые серии будут выходить по пятницам до 30 октября 2026 года. В шоу, которое насчитывает 10 эпизодов, снимаются номинант на «Золотой глобус» Джоэл Эдгертон и обладательница «Оскара» Дженнифер Коннелли, известная по «Играм разума», а также Элис Брага, Джимми Симпсон, Дайо Окенийи, Оукс Фегли и Аманда Брюгель. Сериал создан по роману Блейка Крауча.

Оригинальный роман «Темная материя» в этом году отмечает десять лет со дня выхода и считается одним из заметных произведений в жанре научной фантастики. В первой части сериала рассказ шёл о Джейсоне Дессене — физике и семье, который однажды ночью в Чикаго попадает в альтернативную версию своей жизни. То, что сначала казалось чудом, быстро оборачивается кошмаром, когда он пытается вернуться в прежнюю реальность.

Во втором сезоне действие начинается с того, что семья Дессенов пытается жить тихой и безопасной жизнью. Однако спокойствие нарушается, и им снова приходится бежать. У Джейсона растёт одержимость «Коробкой», у Даниэлы (Коннелли) усиливается паранойя, и это ставит под угрозу их хрупкое равновесие. Аманда (Брага) и Райан (Симпсон) объединяют силы, чтобы найти путь домой. Блэр (Брюгель) полна решимости остановить его, а Лейтон (Окенийи) неустанно преследует цель создания идеального мира.

Проект для Apple TV производит Sony Pictures Television. Блейк Крауч выступает создателем, шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом. Вместе с ним исполнительными продюсерами стали Мэтт Толмач, Ричард Ледерер и Жаклин Бен-Зекри; эти авторы совместно с Краучем написали сценарии всех эпизодов второго сезона. Эдгертон и Коннелли, помимо актёрских ролей, также указаны в титрах как исполнительные продюсеры.