Эти хиты среди сериалов вернутся с новыми сезонами в 2026 году: среди них — долгожданный флагман HBO

2026 год обещает быть насыщенным для любителей сериалов. Крупные стриминги готовят продолжения громких проектов, а зрители уже обсуждают, какие из них станут главными хитами. Я выбрала три сериала, возвращение которых выглядит особенно многообещающе.

Дом дракона — масштаб станет еще больше

Третий сезон «Дома дракона» выйдет в июне 2026 года на HBO Max. Судя по первым материалам, создатели продолжат отходить от книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь» и уделят больше внимания второстепенным персонажам.

Такие творческие решения уже помогли сериалу выделиться внутри франшизы «Игры престолов». Поэтому новый сезон может стать еще масштабнее, особенно с учетом приближающихся крупных конфликтов и борьбы за власть.

Кольца власти — шанс вернуть любовь зрителей

Третий сезон «Колец власти» выйдет на Prime Video, но точная дата пока не объявлена. При этом продолжение уже вызывает интерес, ведь создатели планируют добавить персонажей из легендариума Толкина, которых зрители не видели в фильмах Питера Джексона.

Проект стартовал неоднозначно, но второй сезон улучшил оценки зрителей. Если третий сезон сохранит сильные стороны — масштабные баталии и впечатляющие костюмы — сериал может окончательно закрепиться среди главных фэнтези-проектов современности.

Задача трех тел — амбициозная научная фантастика

Второй сезон «Задачи трех тел» также подтвержден, хотя дата выхода пока неизвестна. Первый сезон оставил множество сюжетных линий открытыми, а значит, продолжение должно раскрыть судьбы героев «Оксфордской пятерки».

По данным источника, новый сезон может состоять всего из шести серий. Это немного тревожит фанатов, но интерес к проекту остается высоким — слишком масштабной получилась история.

Если эти сериалы оправдают ожидания, 2026 год может стать одним из самых сильных для телевидения за последние годы.