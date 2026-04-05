Меню
Русский English
Отмена
Фанаты будут ликовать: скандальная звезда «Клюквенного щербета» возвращается на экраны — проект известен

5 апреля 2026 11:00
Мы снова увидим Фатиха, но герой будет уже иной. 

В январе 2026 года канал Догукан Гюнгер покинул сериал «Клюквенный щербет». Причиной стало его задержание в ходе антинаркотической операции и признание в употреблении запрещённых веществ. Тогда многие поклонники турецких сериалов посчитали, что его карьере пришёл конец.

Теперь Гюнгер получил главную мужскую в сериале с рабочим названием «Достоинство/Честь». Турецкие СМИ пишут, что это современная версия некогда популярного «Листопада». В центре истории — герои Мехмет и Симай.

Режиссёром проекта стала Эда Тексёз, известная по «Вишневому сезону». Сценарий написал Мустафа Бечит. Ранее он работал над «Современными восточными сказками» и «Легендой о чёрном дереве». Мустафа и Догукан уже сотрудничали на съёмках «Изумрудного феникса».

Сейчас создатели проводят кастинги. Имя актрисы, которая сыграет с Гюнгером, пока не объявлено. Премьера «Достоинства» запланирована на осень 2026 года на канале Kanal D.

До этого в СМИ появлялись сообщения, что Догукан должен был сняться в «Далёком городе» в роли болгара. Эта информация не подтвердилась. Так что ждем новый проект турецкой звезды.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше