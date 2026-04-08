Пятый сезон «Пацанов» уже поставил рекорд: 96% на RT — критики в восторге от мрачности и жестокости

В интернете появились первые оценки пятого сезона сериала «Пацаны» от критиков. Согласно данным агрегатора Metacritic, шоу набрало 80 баллов из 100 на основе девяти рецензий. На RT рейтинг новинки составил 96%. Ни один из предыдущих сезонов «Пацанов» не добивался таких показателей.

Большинство рецензентов хвалят новый сезон за нарастающее напряжение, которое подводит шоу к эффектному финалу, а также за проработку сюжетных линий героев. В отзывах также отмечают обилие отсылок к поп-культуре и актёрскую игру.

Обозреватели сходятся во мнении, что сериал стал ещё темнее и жестокое, хотя не все считают это плюсом. Некоторые критикуют «Пацанов» за повторение уже знакомых приёмов, которые уже не вызывают прежнего удивления, а также за местами замедленный ритм повествования.

Премьера пятого сезона «Пацанов» назначена на 8 апреля. В этот день выйдут первая и вторая серии, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно. Всего в сезоне восемь серий — они поставят точку в основной истории. Известно, что журналистам показали только семь из них. Финальный эпизод появится 20 мая.