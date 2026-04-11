Почему в СССР почти не было саранчи, а сейчас её стало пруд пруди: дело оказалось вовсе не в климате — ученые все объяснили

11 апреля 2026 11:45
Многие списывают рост численности на погоду, но специалисты называют другую причину.

Саранча снова возвращается в новостную повестку. В южных регионах фиксируют десятки очагов, а службы готовятся к возможным нашествиям. При этом у многих возникает вопрос, почему раньше о ней почти не говорили, а теперь вспышки происходят регулярно. Ответ связан не столько с природой, сколько с тем, как была устроена система контроля.

Почему в СССР проблему держали под контролем

В советское время борьба с вредителями строилась на постоянном наблюдении. Специалисты отслеживали развитие саранчи ещё на стадии личинок и быстро локализовали очаги. Это позволяло не доводить ситуацию до масштабных нашествий.

«Секрет был в тщательном мониторинге и работе специальных противосаранчовых отрядов, благодаря которым о вредителе почти забыли на десятилетия», — отмечал Георгий Леднев.

Система охватывала большие территории и работала без пауз. Даже в годы вспышек ущерб удавалось сдерживать за счёт скорости реакции и координации между регионами.

Что изменилось после 90-х

После распада СССР единая система контроля фактически исчезла. Многие станции защиты растений закрылись, а наблюдение стало нерегулярным. В результате вредитель начал возвращаться, но уже в новых условиях.

«Сейчас меры по борьбе с саранчой возобновились. Но после длительного бездействия сделать это уже не так просто. Поэтому, если раньше нашествием саранчи можно было удивить, сейчас это уже не новость и не сенсация», — цитирует Тихонова «Комсомольская Правда».

Ситуацию усугубили изменения в сельском хозяйстве. Заброшенные поля стали идеальной средой для размножения, и именно там формируются новые очаги, которые затем распространяются дальше.

По оценкам специалистов, в ряде регионов доля таких земель достигает 20–30 процентов. В тёплые и засушливые годы это позволяет саранче быстро увеличивать численность и захватывать новые территории.

Дополнительной проблемой остаётся разрозненность действий. Борьба ведётся на уровне отдельных регионов, а вредитель свободно перемещается между ними.

Меры постепенно усиливаются, но быстро вернуть прежний уровень контроля невозможно. Поэтому саранча снова стала регулярной проблемой.

Фото: Шедеврум
Екатерина Адамова
