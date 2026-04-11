Русский English
Сокровище из бабушкиного комода: почему советский хрусталь не стоит выбрасывать

11 апреля 2026 09:00
Кадр из фильма «Формула любви», 1984

Посуда из СССР оказалась ценнее, чем кажется на первый взгляд.

Разбирая старые шкафы, многие сталкиваются с одинаковой находкой — тяжёлые хрустальные вазы, салатницы и бокалы, которые десятилетиями стояли «для красоты».

В эпоху минимализма такие вещи чаще всего отправляются на свалку или передаются знакомым. При этом именно сейчас старый хрусталь неожиданно вернулся в поле интереса — и не только у коллекционеров.

Почему советский хрусталь снова ценится

В советские годы хрусталь покупали «про запас». Его ставили в серванты и доставали по праздникам, а иногда не использовали вовсе. За счёт этого многие изделия сохранились практически в идеальном состоянии даже спустя 30–50 лет. Сегодня это играет ключевую роль: на рынке ценятся именно хорошо сохранившиеся вещи без сколов и трещин.

По словам антикваров, спрос на хрусталь есть, но он избирательный. Цена зависит от завода, формы и редкости. Обычные изделия могут стоить от 1000 до 3000 рублей, тогда как более редкие экземпляры оцениваются значительно выше.

Особый интерес представляют изделия известных производств, например, Гусь-Хрустального завода или старых чешских фабрик. Однако настоящую ценность иногда скрывают вещи, которые внешне ничем не выделяются.

Что можно случайно выбросить

Самая большая ошибка — избавляться от хрусталя, не разобравшись в его происхождении. Среди советской посуды нередко встречаются более ранние изделия, в том числе дореволюционные. Без опыта их сложно отличить, но именно они могут стоить десятки тысяч рублей.

Антиквары отмечают, что отдельные экземпляры оцениваются в 20 000–50 000 рублей, особенно если речь идёт о редких формах или изделиях с металлическими элементами. При этом визуально такие вещи могут выглядеть как обычные «бабушкины вазочки».

Поэтому перед тем как выбрасывать или отдавать хрусталь, специалисты советуют хотя бы один раз показать его эксперту. Такая проверка занимает немного времени, но может изменить отношение к находке, пишет «Комсомольская правда»

Хрусталь как часть современного быта

Интересно, что сегодня хрусталь возвращается не только как предмет продажи, но и как элемент повседневной эстетики. Всё больше людей используют его по назначению — для сервировки и подачи еды. Это связано с общим трендом в 2026 году на осознанное потребление и отказ от одноразовой посуды.

Советский хрусталь перестаёт быть символом прошлого и получает новое значение. Он становится либо ценным объектом для продажи, либо частью повседневной жизни — при условии, что к нему отнеслись внимательнее, чем обычно.

Екатерина Адамова
