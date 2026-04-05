У «Далекого города» появился серьезный конкурент: уже 6 апреля на Show TV стартует сериал со звездой «Зимородка»

Борьба за рейтинги будет очень напряженной.

Турецкие сериалы готовятся к серьезной битве за рейтинги. Уже 6 апреля на Show TV выходит новый проект OGM Pictures — «Юноша», который может стать главным конкурентом популярной драмы «Далекий город». По мнению журналистки Бирсен Алтунташ, борьба обещает быть напряженной.

Далекий город два сезона удерживает лидерство

Сериал «Далекий город» стартовал в 2024 году и быстро стал одним из самых популярных проектов. История рассказывает о женщине по имени Алья, которая после смерти мужа приезжает в Мардин вместе с сыном.

Однако семья покойного мужа не собирается отпускать ребенка обратно в Канаду. Алья оказывается втянута в опасную игру, где переплетаются семейные тайны, борьба за власть и вражда кланов.

Проект уже два сезона удерживает высокие рейтинги и считается одним из главных хитов Kanal D.

Новый сериал «Юноша» готовится к громкой премьере

Но теперь у «Далекого города» появляется серьезный соперник. Сериал «Юноша» выйдет 6 апреля на Show TV.

Особое внимание к проекту связано с возвращением Мерта Рамазана Демира. У актера огромная фан-база после «Зимородка», и многие уверены, что его новый проект сможет быстро набрать популярность.

Возможна борьба за рейтинги

Журналистка Бирсен Алтунташ отмечает, что новый сериал может серьезно повлиять на положение «Далекого города». Многие зрители уже ждут премьеру «Юноши», поэтому во вторник могут появиться первые изменения в рейтингах.

Пока сложно сказать, сможет ли новый проект сместить лидера, но одно ясно точно — турецкий эфир по понедельникам ждет интересная борьба за внимание зрителей.