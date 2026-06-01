Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Убийцу не заметите под самым носом: если ищете, что посмотреть, то обратите внимание на этот сериал

Убийцу не заметите под самым носом: если ищете, что посмотреть, то обратите внимание на этот сериал

1 июня 2026 09:00
Кадр из сериала «Тайны и ложь»

«Тайны и ложь» — детектив, где подозревают всех, а истина оказывается самой страшной версией.

Американский детективный сериал «Тайны и ложь» (Secrets and Lies) возвращается в обсуждения зрителей.

Он вышел в 2015–2016 годах, но сегодня снова попадает в подборки тех, кто любит крепкие психологические триллеры.

Когда правда опаснее вымысла

Главный герой, Бен Гарнер (Райан Филипп), находит в лесу тело пятилетнего мальчика. С этого момента жизнь мужчины превращается в хаос: его обвиняют в убийстве, от него отворачиваются друзья и семья, а журналисты не дают прохода.

В попытке доказать невиновность он начинает собственное расследование и внезапно понимает — почти каждый сосед что-то скрывает.

Никому нельзя верить

С каждым последующим эпизодом сериал заставляет зрителя пересматривать свои догадки. Кажется, вот он, убийца — и тут же всё рушится.

Атмосфера недоверия и ощущение, что зло ближе, чем кажется, не даёт людям у экрана выдохнуть до самого финала.

Громких имён в касте немного — всё держится на игре Райана Филиппа и Джульетт Льюис.

Детектив, который не стареет

Два сезона — и ни одной проходной серии. «Тайны и ложь» не требует спецэффектов или модных приёмов: его сила в атмосфере и сценарии.

Это тот сериал, после которого вы ещё долго будете анализировать каждую реплику и думать, почему вовремя не заметили ложь.

Фото: Кадр из сериала «Тайны и ложь»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Слишком классные, чтобы пропустить: 7 российских сериалов-триллеров, после которых не хочется включать Netflix Слишком классные, чтобы пропустить: 7 российских сериалов-триллеров, после которых не хочется включать Netflix Читать дальше 28 мая 2026
«Кипящий борщ из советской романтики»: зарубежные критики описали советские фильмы — сможете угадать сразу все? (тест) «Кипящий борщ из советской романтики»: зарубежные критики описали советские фильмы — сможете угадать сразу все? (тест) Читать дальше 2 июня 2026
Когда вымысел стал реальностью: катастрофа, из-за которой Майкл Бэй переделал «Армагеддон» уже после его выхода Когда вымысел стал реальностью: катастрофа, из-за которой Майкл Бэй переделал «Армагеддон» уже после его выхода Читать дальше 1 июня 2026
«Бред сивой кобылы», а еще «Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина»: за что хаят на чем свет стоит ту самую легендарную «Игру престолов» «Бред сивой кобылы», а еще «Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина»: за что хаят на чем свет стоит ту самую легендарную «Игру престолов» Читать дальше 1 июня 2026
Вампиры, мутанты и инопланетяне: 5 супергероев Marvel, чьи родители тоже обладали сверхспособностями, а вы и не знали Вампиры, мутанты и инопланетяне: 5 супергероев Marvel, чьи родители тоже обладали сверхспособностями, а вы и не знали Читать дальше 1 июня 2026
«Спину чесать, гитара играть, нос ковырять»: смешная сцена из «Служебного романа» с ногтями Новосельцева, которую теперь невозможно развидеть «Спину чесать, гитара играть, нос ковырять»: смешная сцена из «Служебного романа» с ногтями Новосельцева, которую теперь невозможно развидеть Читать дальше 1 июня 2026
Не помог даже Джеки Чан: почему продолжение «Каратэ-пацана» не выходило целых 15 лет Не помог даже Джеки Чан: почему продолжение «Каратэ-пацана» не выходило целых 15 лет Читать дальше 1 июня 2026
«Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: был одинок, ставил ставки, спал на газетах и жил без кровати - трагичная судьба Раднэра Муратова «Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: был одинок, ставил ставки, спал на газетах и жил без кровати - трагичная судьба Раднэра Муратова Читать дальше 1 июня 2026
Фильм «Солдат Иван Бровкин»: что не так с погонами ефрейтора — внимательные зрители заметили лишнюю деталь Фильм «Солдат Иван Бровкин»: что не так с погонами ефрейтора — внимательные зрители заметили лишнюю деталь Читать дальше 1 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше