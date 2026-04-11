Хитрый детектив на Netflix: вышел недавно, но уже хит — 96% у критиков на Rotten Tomatoes

Чем уже удивил Netflix в 2026 году?

Три подруги собираются на похоронах и превращают траур в расследование. Сериал «Как попасть на небеса из Белфаста» начинается с того, что смерть их общей знакомой Греты выглядит подозрительно. Сериал сочетает психологическую драму, напряжённый триллер и едкую иронию. Проект вышел 12 февраля.

Подробности сюжета

Сирша, Робин и Дара — героини с общим прошлым и разными судьбами. В детстве они делили секреты на заброшенной фабрике. Потом пути разошлись. На похоронах они понимают: многое в смерти Греты не сходится. Решают выяснить правду сами.

Следом идёт поездка по Ирландии. Каждая остановка даёт новую зацепку. Грету нашли в заброшенном доме на окраине Дублина. Старые связи всплывают вновь. Тот парень из школы, чей отказ разбил сердце Сирше, теперь держит паб в Голуэе. Есть и личные счёты: Робин плохо помнит случай с письмом, который разрушил доверие между подругами.

По мере продвижения расследования становится ясно: гибель Греты — не единичное событие. На поверхность выходят долги, скрытые признания и скрытое предательство. Одна из героинь тайно поддерживала приют для бездомных. Кто‑то до сих пор должен деньги криминалу. Тот, кто казался опорой, может оказаться главным подозреваемым.

Актерская игра

Актёрские образы просто великолепны. Дарра Хэнд играет Сиршу — рациональную и закрытую, но с внутренним огнём. Актриса говорит, что готовилась к роли, изучая истории женских групп 1990‑х годов в Белфасте. Ройшн Галлахер в роли Робин делает героиню импульсивной и эмоциональной. Шинейд Кинэн добавляет в роль Дары загадочности.

Грета, хотя и мертва, присутствует в кадре через архивные воспоминания. В этих сценах снялась Килин Данн — её образ постоянно возвращается и задаёт тон. В середине сезона появляется новая фигура расследования — персонаж Джен Мюррэй. Её появление меняет расстановку сил. Для роли актриса изучала язык жестов, чтобы передать безмолвную угрозу в отдельных эпизодах.

Сериал оставляет вопросы и делает ставку на атмосферу. Это не просто детектив. Это история о дружбе, вине и том, как прошлое возвращается, чтобы потребовать расплаты.