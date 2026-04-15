Выйдет в 2026 году, но тайно, без шума: узнали, что за слухи крутятся вокруг 6 книги «Игры престолов» — «Ветров зимы»

Если вам в последние дни попадались громкие новости о том, что «Ветра зимы» Джорджа Р.Р. Мартина якобы выйдут уже в 2026 году — можно выдохнуть. Это не правда.

Как подтвердило издательство Bantam Books, слухи о «тайном релизе» — обычный интернет-фейк. Никаких внезапных анонсов не планируется, и шестая книга цикла «Песнь льда и огня» все еще находится в работе.

Слухи, в которые хотелось верить

Фанаты давно живут по одному сценарию: появляется утечка, интернет взрывается, а потом все снова возвращается к реальности. На этот раз обсуждали, что книга выйдет «тихо» — без промо и объявлений. Но издательство быстро поставило точку:

«Разговоры в интернете о предполагаемой утечке — ложные».

Почему книга до сих пор не готова

Сам Джордж Р. Р. Мартин уже не раз объяснял, что процесс идет тяжело. В интервью он прямо говорит:

«Я думаю, что если бы мог отвлечься от других дел, то закончил бы “Ветры зимы” довольно скоро… Но иногда у меня просто нет настроения писать это».

И это, пожалуй, самая честная причина за все годы ожидания. Автор перегружен проектами, а сама история разрослась до таких масштабов, что закончить ее быстро уже невозможно.

Каким будет финал — и почему он может шокировать

При этом Мартин по-прежнему настроен довести сагу до конца — и сделать это по-своему. Причем его версия может оказаться куда мрачнее, чем финал Игра престолов.

Писатель прямо намекнул:

«Я собирался убить еще больше людей… Они сделали концовку более счастливой».

Он также добавил, что не видит счастливого будущего для Тириона, а судьба Сансы может измениться — в отличие от сериала.

Что в итоге

Главное, что стоит принять: «Ветра зимы» не выйдут внезапно и уж точно не втайне от всех. Книга по-прежнему пишется, но сроков нет.

И, судя по словам Мартина, нас ждет не триумфальный финал, а тяжелая, возможно даже жестокая развязка — именно в духе той истории, за которую мы когда-то полюбили Вестерос.