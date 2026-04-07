Netflix наконец-то показал Голливуду, как нужно экранизировать мангу: этот сериал заслужил 100% на RT

Его легко смотреть даже тем, кто не в «теме».

Экранизации манги редко становятся настоящими хитами. Но сериал One Piece от Netflix смог сделать то, что долго казалось невозможным. Проект официально называют лучшей экранизацией манги, а второй сезон получил идеальные оценки критиков.

Почему адаптации манги обычно проваливаются

Голливуд уже не раз пытался перенести популярные аниме и мангу на экран. Однако многие проекты — от Dragonball Evolution до Cowboy Bebop — разочаровывали зрителей.

Чаще всего адаптации теряли атмосферу оригинала и пытались сделать историю слишком «западной». Поэтому фанаты настороженно восприняли новость о создании сериала One Piece.

Как Netflix удалось создать идеальную адаптацию

История One Piece рассказывает о пиратах Соломенной шляпы, которые отправляются на поиски легендарного сокровища. Манга Эйитиро Оды выходит уже более 20 лет и насчитывает более тысячи глав.

Несмотря на масштаб истории, шоураннеры Стив Маэда, Джо Трейч и Мэтт Оуэнс смогли адаптировать более 100 глав всего за два сезона. При этом сериал сохранил дух оригинала и развитие персонажей.

Идеальные оценки и успех у зрителей

Второй сезон One Piece получил 100% на Rotten Tomatoes и стал одним из самых популярных сериалов Netflix. Проект сумел привлечь как новых зрителей, так и поклонников оригинальной манги.

Сейчас команда уже работает над третьим сезоном. Судя по успеху, One Piece стал примером того, как нужно экранизировать мангу — с уважением к оригиналу и вниманием к деталям.