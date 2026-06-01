Вампиры, мутанты и инопланетяне: 5 супергероев Marvel, чьи родители тоже обладали сверхспособностями, а вы и не знали

Кто-то получает способности после укуса паука, кто-то — в лаборатории, а кто-то просто рождается с ними. Но мало кто знает, что у многих супергероев Marvel сила буквально передаётся по наследству. И нет, речь не о Торе с Одином — их семейка слишком очевидна. Всё куда интереснее.

Блэйд — сын вампира и человека

Все знают, что мать Блэйда была укушена вампиром при родах. Но вот о его отце почти никто не слышал. В комиксах им оказался Лукас Кросс — осуждённый, который добровольно согласился стать вампиром, чтобы выжить в тюрьме.

Он сбежал, нашёл сына и попытался заставить его исполнить древнее пророчество, выпив кровь отца. Так что «семейные разборки» у Блэйда — буквально кровавые.

Мантис — дочь телепата и преступника

На экране Мантис показали как трогательную инопланетянку из «Стражей Галактики», но в оригинале она — человек. Её отец Густав Брандт ослеп, попал к расе Кри и научился сражаться без зрения.

Позже он стал экстрасенсом по прозвищу Весы и присоединился к преступной группе «Зодиак». Когда понял, что натворил, помог Мстителям — и исчез. Получается, Мантис унаследовала не только эмпатию, но и талант к ментальному хаосу.

Капитан Марвел — наполовину кри

Кэрол Дэнверс всегда казалась героиней «из людей», но в 2018 году Marvel переписали её историю. Оказалось, что её мать — не землянка, а Мари-Элл, воительница империи Кри, потерпевшая крушение на Земле. Так что ДНК Кэрол наполовину инопланетная, и именно она подарила ей сверхсилу.

Чёрная Вдова — дочь врага

У Наташи Романофф тоже не всё так просто. В комиксах её приёмный отец — Иван Безухов, человек, спасший её ребёнком. Со временем он потерял рассудок, превратился в киборга и решил уничтожить Москву. Наташе пришлось остановить его самой — ценой собственной совести.

Ночной Змей — сын Мистик и демона

Курт Вагнер родился у Мистик и древнего мутанта Азазеля. Узнав, что ребёнок — синий демон, Мистик сбежала и бросила его со скалы. Курт выжил, вырос в цирке и стал Ночным Змеем. Так что его улыбка — результат не доброты, а выживания вопреки всему.

У Marvel свои семейные тайны. Просто иногда они скрыты не за дверями особняка, а где-то между кровью, генами и безумием, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».