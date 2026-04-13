«Детектив с миллионом подписчиков» — необычный триллер 2026 года на Netflix: редкий сериал, который затягивает с первой серии

8 эпизодов можно легко осилить даже за один вечер (и немного ночи).

«Детектив с миллионом подписчиков» с редкий гость из Тайваня, который неожиданно подходит для вечернего просмотра. Всего 8 серий, и каждая пытается удержать внимание не только расследованием, но и атмосферой цифровой тревоги.

Сюжет начинается с загадочного стримера в маске, который в прямом эфире «предсказывает» преступления. Самое тревожное в том, что эти события действительно происходят.

Когда лайки становятся уликами

В центре истории следователь Чэнь Цзя-жэнь, который не может выйти на след анонимного инфлюенсера. Тогда ему приходится объединиться с популярным блогером, у которого миллионы подписчиков и доступ к широкой аудитории. Столкновение традиционной полиции и мира соцсетей становится основой сюжета.

Сериал аккуратно работает с темой влияния интернета. Здесь нет прямых нравоучений, но напряжение постепенно нарастает. Схема «преступление, эфир, реакция» повторяется, но не выглядит однообразной благодаря динамике и смене ракурсов.

Неидеальный, но цепляющий эксперимент

Режиссёр Шон Су, ранее работавший в анимации, делает первый шаг в игровом формате. Это заметно по темпу, который местами сбивается, и по неравномерному напряжению сцен. При этом история остаётся цельной и удерживает интерес.

В актёрском составе выделяется Экин Чэн, известный по гонконгским фильмам 90-х. Остальной каст представлен новыми лицами, среди которых, по данным открытых источников, есть реальные блогеры. Это добавляет ощущение достоверности.

«Детектив с миллионом подписчиков» не стремится стать эталоном жанра, но точно отражает современную повестку. Для спокойного вечера или выходных это вполне подходящий вариант, если хочется посмотреть что-то вне привычного списка.