Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку

Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку

12 апреля 2026 17:18
На помощь женщинам приходили нестандартные методы.

Сегодня узнать о беременности можно всего за несколько минут. Но на Руси никаких тестов не было, поэтому женщины и знахарки использовали необычные способы, основанные на наблюдении за изменениями в организме. Некоторые из них выглядят странно, но имеют вполне логичное объяснение.

Бусы на шее как первый признак

Один из самых необычных способов — нитка или бусы на шее. Девушки повязывали их плотно еще до свадьбы. Если спустя время украшение начинало врезаться в кожу, это считалось признаком беременности.

По словам специалистов, у этого метода есть медицинское объяснение, передает портал «Доктор Питер». Во время беременности активнее работает щитовидная железа, которая участвует в гормональных процессах роста плода. Из-за этого шея может немного увеличиваться.

Однако такой способ нельзя считать точным — изменения могут быть связаны и с отеками или набором веса.

Наблюдение за самочувствием

На Руси обращали внимание и на общее состояние женщины. Если появлялась усталость, сонливость, менялись вкусовые предпочтения или возникала чувствительность к запахам, это считалось возможным признаком беременности.

Также обращали внимание на поведение женщины: если она становилась более спокойной или, наоборот, эмоциональной, это воспринималось как знак скорого пополнения в семье.

Приметы и народные наблюдения

Существовали и народные приметы. Например, считалось, что беременная женщина начинает светиться изнутри, а ее кожа становится более гладкой. Иногда наблюдали и за внешностью — если черты лица смягчались, это тоже воспринимали как признак беременности.

Конечно, такие способы не могли дать точный результат. Но именно благодаря внимательности к изменениям в организме женщины на Руси часто узнавали о беременности задолго до появления очевидных признаков.

Анастасия Луковникова
