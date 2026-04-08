Первый сезон еще не вышел, а уже разочаровал: в сериале «Гарри Поттере» не будет 10 серий

Поклонники «Гарри Поттера» с нетерпением ждут новую экранизацию от HBO, которая обещает стать самой подробной адаптацией книг. Однако свежие новости о первом сезоне могут немного разочаровать преданных фанатов. Оказалось, что эпизодов будет меньше, чем многие рассчитывали.

Первый сезон окажется короче, чем ожидали

Стало известно, что первый сезон сериала «Гарри Поттер и философский камень» будет состоять всего из 8 серий. Информацию подтвердил исполнитель роли Альбуса Дамблдора Джон Литгоу в документальном фильме «В поисках Гарри: искусство волшебства».

Ранее многие фанаты надеялись на 10 эпизодов, чтобы максимально подробно раскрыть события первой книги. Особенно учитывая, что HBO обещала более точную адаптацию по сравнению с фильмами.

Тем не менее создатели отмечают, что восемь часов экранного времени — всё равно больше, чем было у фильма 2001 года. Поэтому история должна получиться более детализированной.

Когда выйдет сериал «Гарри Поттер»

Премьера первого сезона ожидается в Рождество 2026 года. HBO планирует адаптировать каждую книгу в отдельный сезон, что делает проект долгосрочным.

Несмотря на разочарование из-за количества серий, фанаты всё равно с интересом ждут новую версию. Ведь сериал обещает показать знакомую историю более подробно — с новыми сюжетными линиями и персонажами, которых не было в фильмах.