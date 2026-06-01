Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Когда вымысел стал реальностью: катастрофа, из-за которой Майкл Бэй переделал «Армагеддон» уже после его выхода

Когда вымысел стал реальностью: катастрофа, из-за которой Майкл Бэй переделал «Армагеддон» уже после его выхода

1 июня 2026 15:00
«Армагеддон»

Майкл Бэй снял зрелищный фильм, но жизнь добавила в него пророческий смысл.

Когда «Армагеддон» (1998) вышел в прокат, его называли типичным фильмом-катастрофой с пафосом, громкой музыкой и ярким зрелищем.

Брюс Уиллис спасал планету от метеорита, астронавты рисковали жизнями, а зрители получали то, что ожидали — впечатления.

Картина Майкла Бэя собрала более 553 миллионов долларов и стала самым кассовым фильмом года.

Но спустя несколько лет кино, задуманное как блокбастер, оказалось слишком близко к реальности. Две настоящие трагедии — теракты 11 сентября и катастрофа шаттла «Колумбия» — заставили студию пересмотреть и сам фильм, и отношение к нему.

Кадры, которые нельзя было смотреть после 11 сентября

«Армагеддон» открывается сценой метеоритного дождя над Нью-Йорком. Огненные камни рушат автомобили, дома, метро, и один из метеоритов попадает в башню Всемирного торгового центра.

В 1998-м это казалось просто эффектным приёмом, но после трагедии 2001 года кадры приобрели пугающее сходство с хроникой настоящего ада.

Люди, бегущие по улицам, клубы дыма, падающие небоскрёбы — всё это стало слишком болезненным.

В последующих изданиях фильма эпизод с башней вырезали. Сам Бэй был против: он говорил, что «реальность нельзя редактировать в угоду удобству». Но решение студии Touchstone Pictures осталось в силе.

«Армагеддон»

Трагедия шаттла «Колумбия»

Через два года после 11 сентября судьба словно снова обратила внимание на «Армагеддон». В начале фильма космический шаттл «Атлантис» уничтожается метеоритами — экипаж погибает, а Центр управления слышит лишь обрывки сигналов.

1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» действительно взорвался при входе в атмосферу, унеся жизни семи астронавтов.

В тот же вечер американский телеканал FX планировал показать «Армагеддон», но заменил его на «Чужих».

Сходство сцен было пугающим: даже фото взрыва из фильма многие СМИ приняли за реальный снимок катастрофы, пишет дзжен-канал Киновед в штатском.

Фото: Кадры из фильма «Армагеддон»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Майкл Бэй был против: после 2 реальных трагедий из «Армагеддона» пришлось вырезать целые сцены Майкл Бэй был против: после 2 реальных трагедий из «Армагеддона» пришлось вырезать целые сцены Читать дальше 1 июня 2026
Вампиры, мутанты и инопланетяне: 5 супергероев Marvel, чьи родители тоже обладали сверхспособностями, а вы и не знали Вампиры, мутанты и инопланетяне: 5 супергероев Marvel, чьи родители тоже обладали сверхспособностями, а вы и не знали Читать дальше 1 июня 2026
Не помог даже Джеки Чан: почему продолжение «Каратэ-пацана» не выходило целых 15 лет Не помог даже Джеки Чан: почему продолжение «Каратэ-пацана» не выходило целых 15 лет Читать дальше 1 июня 2026
«Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: был одинок, ставил ставки, спал на газетах и жил без кровати - трагичная судьба Раднэра Муратова «Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: был одинок, ставил ставки, спал на газетах и жил без кровати - трагичная судьба Раднэра Муратова Читать дальше 1 июня 2026
836 смертей — в этом фильме героев вообще не жалели: а потом вышла «Игра престолов» и побила рекорд в 6 раз 836 смертей — в этом фильме героев вообще не жалели: а потом вышла «Игра престолов» и побила рекорд в 6 раз Читать дальше 31 мая 2026
263 минуты у «Возвращения короля» это еще цветочки: этот фильм считается самым длинным – режиссерская версия идет 5 часов 263 минуты у «Возвращения короля» это еще цветочки: этот фильм считается самым длинным – режиссерская версия идет 5 часов Читать дальше 31 мая 2026
«Специально отпустила сынульку в баню»: лишь на первый взгляд кажется, что «Ирония судьбы» - череда случайностей, но все дело в маме Лукашина «Специально отпустила сынульку в баню»: лишь на первый взгляд кажется, что «Ирония судьбы» - череда случайностей, но все дело в маме Лукашина Читать дальше 31 мая 2026
Не только одинаковые декорации и вайб: что общего у «Матрицы» и «Темного города», который вообще-то вышел годом ранее Не только одинаковые декорации и вайб: что общего у «Матрицы» и «Темного города», который вообще-то вышел годом ранее Читать дальше 31 мая 2026
«Любовь и голуби» глазами зумеров: 5 советских привычек, над которыми сегодня насмехаются - зачем прятать деньги в трусах?! «Любовь и голуби» глазами зумеров: 5 советских привычек, над которыми сегодня насмехаются - зачем прятать деньги в трусах?! Читать дальше 31 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше