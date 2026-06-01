Когда вымысел стал реальностью: катастрофа, из-за которой Майкл Бэй переделал «Армагеддон» уже после его выхода

Майкл Бэй снял зрелищный фильм, но жизнь добавила в него пророческий смысл.

Когда «Армагеддон» (1998) вышел в прокат, его называли типичным фильмом-катастрофой с пафосом, громкой музыкой и ярким зрелищем.

Брюс Уиллис спасал планету от метеорита, астронавты рисковали жизнями, а зрители получали то, что ожидали — впечатления.

Картина Майкла Бэя собрала более 553 миллионов долларов и стала самым кассовым фильмом года.

Но спустя несколько лет кино, задуманное как блокбастер, оказалось слишком близко к реальности. Две настоящие трагедии — теракты 11 сентября и катастрофа шаттла «Колумбия» — заставили студию пересмотреть и сам фильм, и отношение к нему.

Кадры, которые нельзя было смотреть после 11 сентября

«Армагеддон» открывается сценой метеоритного дождя над Нью-Йорком. Огненные камни рушат автомобили, дома, метро, и один из метеоритов попадает в башню Всемирного торгового центра.

В 1998-м это казалось просто эффектным приёмом, но после трагедии 2001 года кадры приобрели пугающее сходство с хроникой настоящего ада.

Люди, бегущие по улицам, клубы дыма, падающие небоскрёбы — всё это стало слишком болезненным.

В последующих изданиях фильма эпизод с башней вырезали. Сам Бэй был против: он говорил, что «реальность нельзя редактировать в угоду удобству». Но решение студии Touchstone Pictures осталось в силе.

Трагедия шаттла «Колумбия»

Через два года после 11 сентября судьба словно снова обратила внимание на «Армагеддон». В начале фильма космический шаттл «Атлантис» уничтожается метеоритами — экипаж погибает, а Центр управления слышит лишь обрывки сигналов.

1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» действительно взорвался при входе в атмосферу, унеся жизни семи астронавтов.

В тот же вечер американский телеканал FX планировал показать «Армагеддон», но заменил его на «Чужих».

Сходство сцен было пугающим: даже фото взрыва из фильма многие СМИ приняли за реальный снимок катастрофы, пишет дзжен-канал Киновед в штатском.