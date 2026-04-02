Запахло скандалом: тайные сделки и громкие разоблачения — новый сериал Sony о деле Эпштейна

2 апреля 2026 10:00
Джеффри Эпштейн

В США решили раскрыть тайны. 

Книга журналистки Джули К. Браун «Извращение справедливости: История Джеффри Эпштейна», отмеченная в списке бестселлеров New York Times, станет мини-сериалом от Sony.

В главной роли и в качестве исполнительного продюсера заявлена Лора Дерн, обладательница премий Оскар, Эмми и Золотой глобус.

Это будет сенсационный рассказ о расследовании, в котором автор показала скрытую сделку между Эпштейном и федеральными прокурорами. Экранизация опирается на материалы Браун. В ходе её многолетнего расследования было выявлено около 80 пострадавших, часть из которых дала показания, что в итоге привело к арестам Эпштейна и Гислейн Максвелл.

Над сериалом работают шоураннеры Шэрон Хоффман («Миссис Америка») и Эйлин Майерс («Мастера секса»). Исполнительными продюсерами выступят Дерн и Адам МакКей («Не смотрите наверх»). Дата премьеры пока остается неизвестной.

Браун прославилась расследованием по торговле людьми, связанным с Эпштейном. Журналистка получила две премии Джорджа Полка и вошла в список 100 самых влиятельных людей 2020 года по версии Time.

Фото: Legion-Media
Камилла Булгакова
Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Читать дальше 5 апреля 2026
Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Читать дальше 4 апреля 2026
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Читать дальше 4 апреля 2026
Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Читать дальше 3 апреля 2026
Тор и Халк снова вместе, но это не Marvel: «Ограбление в Лос-Анджелесе» уже можно смотреть в цифре — вот на какой платформе Тор и Халк снова вместе, но это не Marvel: «Ограбление в Лос-Анджелесе» уже можно смотреть в цифре — вот на какой платформе Читать дальше 3 апреля 2026
Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Читать дальше 2 апреля 2026
Еще до мировой премьеры 97% на Rotten Tomatoes: май 2026 для меня особенный — это будет «модная» новинка Еще до мировой премьеры 97% на Rotten Tomatoes: май 2026 для меня особенный — это будет «модная» новинка Читать дальше 1 апреля 2026
Комбо «Метода» и «Территории», но на Netflix: эту новинку жду особенно — анонс впечатляет Комбо «Метода» и «Территории», но на Netflix: эту новинку жду особенно — анонс впечатляет Читать дальше 1 апреля 2026
