Запахло скандалом: тайные сделки и громкие разоблачения — новый сериал Sony о деле Эпштейна

Книга журналистки Джули К. Браун «Извращение справедливости: История Джеффри Эпштейна», отмеченная в списке бестселлеров New York Times, станет мини-сериалом от Sony.

В главной роли и в качестве исполнительного продюсера заявлена Лора Дерн, обладательница премий Оскар, Эмми и Золотой глобус.

Это будет сенсационный рассказ о расследовании, в котором автор показала скрытую сделку между Эпштейном и федеральными прокурорами. Экранизация опирается на материалы Браун. В ходе её многолетнего расследования было выявлено около 80 пострадавших, часть из которых дала показания, что в итоге привело к арестам Эпштейна и Гислейн Максвелл.

Над сериалом работают шоураннеры Шэрон Хоффман («Миссис Америка») и Эйлин Майерс («Мастера секса»). Исполнительными продюсерами выступят Дерн и Адам МакКей («Не смотрите наверх»). Дата премьеры пока остается неизвестной.

Браун прославилась расследованием по торговле людьми, связанным с Эпштейном. Журналистка получила две премии Джорджа Полка и вошла в список 100 самых влиятельных людей 2020 года по версии Time.