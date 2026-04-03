Тор и Халк снова вместе, но это не Marvel: «Ограбление в Лос-Анджелесе» уже можно смотреть в цифре — вот на какой платформе

Фильм, который в прокате прошёл почти незаметно, наконец добрался до цифры и получил второй шанс. «Ограбление в Лос-Анджелесе» с громким кастом и неочевидной интонацией не собрал кассу, но явно не исчез из поля внимания. Есть ощущение, что его просто не в том месте искали.

Провал на старте — интерес после

Картина с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало собрала 67 млн долларов при бюджете в 90, что для такого проекта выглядит как неудача. При этом критики отреагировали гораздо теплее, выдав фильму 89% на Rotten Tomatoes и 68 баллов на Metacritic, что уже говорит о другом уровне восприятия.

В центре истории — грабитель Майк, который работает чисто и без лишнего шума, полицейский, раздражающий коллег своей принципиальностью, и сотрудница страховой компании, уставшая ждать повышения. Их линии пересекаются в одном деле, и дальше фильм строится не на эффектных трюках, а на характерах и столкновении интересов.

Где смотреть и почему это работает

Теперь «Ограбление в Лос-Анджелесе» вышло на Prime Video, и именно в таком формате фильм воспринимается точнее. Без ожидания блокбастера он раскрывается как спокойный, местами медитативный триллер с вниманием к деталям и атмосфере города.

Режиссёр Барт Лэйтон выстраивает историю через наблюдение и нюансы, а не через постоянное напряжение. Здесь есть и погони, и криминальная интрига, но куда важнее — ощущение системы, в которой каждый играет свою роль, даже если она ему не подходит.