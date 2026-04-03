Русский English
Тор и Халк снова вместе, но это не Marvel: «Ограбление в Лос-Анджелесе» уже можно смотреть в цифре — вот на какой платформе

3 апреля 2026 14:00
Критики вполне хорошо приняли новый боевик.

Фильм, который в прокате прошёл почти незаметно, наконец добрался до цифры и получил второй шанс. «Ограбление в Лос-Анджелесе» с громким кастом и неочевидной интонацией не собрал кассу, но явно не исчез из поля внимания. Есть ощущение, что его просто не в том месте искали.

Провал на старте — интерес после

Картина с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало собрала 67 млн долларов при бюджете в 90, что для такого проекта выглядит как неудача. При этом критики отреагировали гораздо теплее, выдав фильму 89% на Rotten Tomatoes и 68 баллов на Metacritic, что уже говорит о другом уровне восприятия.

В центре истории — грабитель Майк, который работает чисто и без лишнего шума, полицейский, раздражающий коллег своей принципиальностью, и сотрудница страховой компании, уставшая ждать повышения. Их линии пересекаются в одном деле, и дальше фильм строится не на эффектных трюках, а на характерах и столкновении интересов.

Где смотреть и почему это работает

Теперь «Ограбление в Лос-Анджелесе» вышло на Prime Video, и именно в таком формате фильм воспринимается точнее. Без ожидания блокбастера он раскрывается как спокойный, местами медитативный триллер с вниманием к деталям и атмосфере города.

Режиссёр Барт Лэйтон выстраивает историю через наблюдение и нюансы, а не через постоянное напряжение. Здесь есть и погони, и криминальная интрига, но куда важнее — ощущение системы, в которой каждый играет свою роль, даже если она ему не подходит.

Екатерина Адамова
Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Читать дальше 4 апреля 2026
Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Читать дальше 2 апреля 2026
Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Читать дальше 5 апреля 2026
Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Читать дальше 4 апреля 2026
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Читать дальше 3 апреля 2026
Звезда «Уэнсдей» возвращается — и все серии выйдут в один день: когда ждать 2 сезон «Хороших девочек не убивают» Звезда «Уэнсдей» возвращается — и все серии выйдут в один день: когда ждать 2 сезон «Хороших девочек не убивают» Читать дальше 3 апреля 2026
Запахло скандалом: тайные сделки и громкие разоблачения — новый сериал Sony о деле Эпштейна Запахло скандалом: тайные сделки и громкие разоблачения — новый сериал Sony о деле Эпштейна Читать дальше 2 апреля 2026
Еще до мировой премьеры 97% на Rotten Tomatoes: май 2026 для меня особенный — это будет «модная» новинка Еще до мировой премьеры 97% на Rotten Tomatoes: май 2026 для меня особенный — это будет «модная» новинка Читать дальше 1 апреля 2026
