Почти «Я иду искать», но круче — эта новинка заслуживает 10 из 10, а у нее пока 7: Netflix создал 8-серийный хоррор, который удивит и покорит

В конце марта на Netflix вышел хоррор-сериал «У меня очень плохое предчувствие». На Кинопоиске он имеет рейтинг 7.0, а на IMDb 6.8, но по моемум мнению, он вполне заслуживает максимальных 10 баллов. Многие проведут паралелли с киносерией «Я иду искать», но тут все гораздо интереснее и многограннее.

О сюжете

Главная героиня Рейчел (Камила Морроне) всю свою жизнь была против замужества. Это не из-за страха перед обязательствами или недоверия к любви — просто внутри нее всегда было ощущение, что это не ее путь. Тем не менее, исключения подтверждают правила. У нее есть любимый человек, более того, свадьба уже назначена и платье выбрано, а гости начинают собираться на загородной вилле жениха, и, казалось бы, пути назад нет. Но с приближением дня торжества тревога нарастает — возникает предчувствие, что что-то ужасное должно произойти. Кажется, что с семьей жениха что-то не так, а за несколько дней до свадьбы Рейчел узнает о проклятии, которое висит над ее родом. В день свадьбы до заката она должна выйти замуж за того, кого считает своей истинной половинкой. Если этого не случится, её ждет смертельное кровотечение. Если же свадьба не состоится, проклятие перейдёт к семье жениха.

Параллельно с этим отношения с женихом Ники (Адам ДиМарко) начинают рассыпаться. Оказывается, их связь далека от идеала: всплывают старые раны, и появляются недоразумения. Чем больше Рейчел анализирует свои чувства, тем больше вопросов возникает: действительно ли Ники ее судьба?

Что интересно

После завершения сценария восьмого, финального эпизода, шоураннер проекта Хейли З. Бостон получила признания от нескольких людей, которые, прочитав сценарий, решили расстаться со своими партнерами. Сюжет сериал так сработал на них, что многие люди стали задаваться вопросом: а с тем ли человеком они собираются строить жизнь? Ведь действительно очень важно встретить именно своего человека. И сериал по своему поднимает этот вопрос.

Проект сразу же захватывает внимание своей необычностью и интригой. Сначала кажется, что угроза исходит от семьи жениха, но с течением времени становится ясно, что все гораздо сложнее. Это не просто стандартный хоррор с элементами триллера; здесь поднимается много важных тем.

Развязка и финал порадуют любителей острых ощущений. Отдельно выделю игру главных актеров, им действительно веришь. Обязательно к просмотру!