Киноафиша Новости «Экшен безумный, чёрный юмор по-прежнему великолепен»: старт 5-го сезона «Пацанов» получил 9,1 на IMDb, и, кажется, это только начало

«Экшен безумный, чёрный юмор по-прежнему великолепен»: старт 5-го сезона «Пацанов» получил 9,1 на IMDb, и, кажется, это только начало

12 апреля 2026 10:00
Кадр из сериала «Пацаны»

Особое внимание снова приковано к Хоумлендеру.

Пятый сезон «Пацанов» стартовал 8 апреля и сразу обозначил тон финала. Первый эпизод получил 9,1 балла из 10 на IMDb, что для проекта на завершающем этапе редкость.

Сериал не снижает темп и продолжает работать на контрасте жестокости и сатиры. История с первых минут возвращает героев в точку конфликта, где ставки заметно выросли.

Резкий старт и рост напряжения

Реакция зрителей на премьеру оказалась почти единодушной.

«Финальный сезон начинается именно так, как и нужно. С первых минут эпизод мгновенно погружает вас обратно в хаос, но при этом не забывает о персонажах».

Зрители отмечают, что сериал не уходит в упрощение и продолжает развивать линии героев последовательно.

Особое внимание снова приковано к Хоумлендеру. Его поведение становится ещё жёстче, а действия — более непредсказуемыми. На этом фоне усиливается напряжение внутри всей истории.

Сильные стороны и первые претензии

В обсуждениях часто повторяется один и тот же тезис.

«Экшен безумный, чёрный юмор по-прежнему великолепен, а напряжение не ослабевает ни на минуту».

Сериал сохраняет ключевые элементы, за которые его ценят, при этом не теряет динамику. Отдельные зрители обращают внимание на неравномерную актёрскую игру, в некоторых сценах она выглядит избыточной. Несмотря на это, старт сезона воспринимается как уверенный.

Финальный сезон должен завершить противостояние с Хоумлендером. Создатели ранее заявляли, что ни один персонаж не защищён от гибели и судя по первому эпизоду, история движется к жёсткому и окончательному финалу.

Фото: Кадр из сериала «Пацаны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
