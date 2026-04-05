Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны

Сериал о потере контроля над собой просто переполошил поклонников в 2023 году. Феномен его вполне понятен: в героях «Грызни» легко узнать обычных людей. Вопрос только в том, готовы ли зрители это увидеть.

«Грызня» стартовал на Netflix в начале апреля 2023 года. Шум вокруг сериала был большой, но не такой, как у «Игр в кальмара». За проект отвечала студия A24, известная по фильмам «Солнцестояние» и «Все везде и сразу».

Сюжет начинается с обычной мелочи. На парковке мелкий подрядчик Дэнни выезжает и слышит гудок. Из проезжающей машины выскакивает девушка Эми. Казалось бы, ну обычный скандал, но все только начинается.

Дэнни и Эми теряют контроль. Накопившаяся злость перерастает в ожесточённую вражду. Они мстят друг другу все смелее и жестче. По ходу серии это превращается в настоящую мясорубку из стресса, агрессии и обид.

В главных ролях Стивен Ян, известный по «Ходячим мертвецам», и Али Вонг из мира стендапа и комедии. За сериал отвечал Ли Сон-джин — прежде он писал реплики для «Силиконовой долины» и «Двух девиц на мели».

Жанр сложно описать одним словом. Тут черная комедия, триллер и экзистенциальная драма в одном флаконе. Сюжет построен так, что зритель не теряет интереса. Даже мелкие детали работают на историю. В ней есть погони, ограбления, похищение и пожар — всё это в рамках судьбы двух обычных людей.

Персонажи очень разные. Дэнни держит небольшую строительную фирму и мечтает обеспечить родителей из Кореи. Эми владеет успешным цветочным бизнесом и собирается продать его за крупную сумму. Но оба на грани. Они готовы взорваться.

Они шпионили друг за другом, врывались в дома, маскировались, делали пакости. Со временем их поведение становится почти звериным. Они метят территорию и играют разные роли, чтобы запутать противника. Между ними растёт искра — похожая на любовь, но противоположная ей.

В сериале десять эпизодов. Герои редко бывают в одном кадре в начале, но когда встречаются — сцены накаляются. Авторы затрагивают темы детских травм, конфликтов между поколениями, страха показать себя и давления общества. Одна из фраз героини Эми звучит так: «Нельзя показывать, какой ты есть, и выдавать свои секреты, иначе никто не будет тебя любить».

Для поклонников жанра «Грызня» — повод поговорить о гранях человеческой натуры. Сериал не даёт простых ответов. Он просто показывает, как быстро всё может выйти из-под контроля.