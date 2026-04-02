Меню
Русский English
Отмена
Смотрится одним махом: всего лишь 6 серий этого детектива держат в напряжении — даже пересмотреть захотелось сразу

2 апреля 2026 16:00
Кадр из сериала «Пропавшая / Исчезновение»

«Проглотила» за один вечер новый сериал.

В 2026 году уже вышло много интересных детективных проектов. Одним из них является сериал «Пропавшая / Исчезновение».

Это захватывающее произведение в жанре детектива, которое точно стоит вашего внимания. Проект умело сочетает элементы триллера и драмы, создавая напряженную атмосферу, которая держит в постоянном напряжении. Всего лишь 6 серий делают свое дело, демонстрируя интригующие сюжетные повороты. Отдельно стоит отметить, достойную проработку персонажей. Одновременно переживаешь за судьбы героев и хочешь разгадать загадку.

Сюжет начинается с того, что строгий директор элитной школы Майкл Полли возвращается домой и обнаруживает, что его жена Сара пропала без вести. Никаких предупреждений, никаких объяснений — только пустота, которая наполняет его дом. Сара была обычной женщиной, у которой не было привычки опаздывать или пропускать занятия. Этот контраст только усиливает напряжение, заставляя зрителей задаваться вопросом: что же произошло на самом деле?

Как только Майк подает заявление в полицию, начинается расследование, и в дело вступает детектив-сержант Энни Кэссиди. Интересно, что поведение Майка вызывает у нее подозрения: его больше волнует работа и предстоящий матч, чем исчезновение жены. Эта деталь добавляет дополнительный уровень интриги, ведь зрителям становится ясно, что не все так просто, как кажется на первый взгляд.

По мере развития сюжета, история принимает неожиданные обороты, и вскоре Сара оказывается мертвой, а Майк становится главным подозреваемым в ее убийстве. Можно сказать, напоминает нам один известный фильм, но все не так просто. С каждой новой серией напряжение нарастает, и мы начинаем задаваться вопросами о том, кто на самом деле виновен и какие скрытые тайны могут быть у каждого из персонажей.

Сериал основан на документальной книге «Поймать убийцу», написанной бывшим детективом и криминальным репортером, что придает ему особую достоверность и реализм. В главных ролях выступают талантливые актеры, такие как Дэвид Моррисси и Эмма Эпплтон. Отдельные аплодисменты им, они мастерски передают эмоции своих персонажей.

Так что, если вы ищете сериал, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о человеческой природе, моральных дилеммах и последствиях действий, то «Пропавшая / Исчезновение» — это то, что вам нужно.

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше