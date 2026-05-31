«Это преступление перед Россией»: почему Пчела спустя годы так отзывается о «Бригаде» - сериале, который любят миллионы

Павлу Майкову сегодня – целых полвека, и для миллионов зрителей он навсегда останется Пчелой – другом Белого из «Бригады». Ирония в том, что сам актер этот образ терпеть не может и даже считает своим клеймом.
Пчела как антипод
Майков всегда подчеркивал: его жизненная философия проста – не навреди, не убий, не укради. А Пчела был построен на обратных принципах. Ради денег герой втянулся в рэкет, участвовал в убийствах и, по сути, стал тем, кого сам Майков в реальности презирает.
При этом именно Пчела принес актеру популярность, но, как он сам признавался в интервью «ЭГ», до сих пор мешает жить.
«Бригада» – ошибка поколения?
По мнению Майкова, сериал принес народу лишь вред. Артист убежден: «Бригада» породила целое поколение, мечтавшее быть бандитами.
«Это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Потом он сыграл Иисуса Христа, а я бы не смог – после “Бригады” это невозможно».
Майков вспоминал, как во время первого показа улицы пустели – все смотрели сериал. А потом мальчишки повторяли путь героев.
«Вред “Бригады” в том, что они хотели стать бандитами – и стали ими. А так нельзя. Нельзя спасти мир злом и насилием».
Герой, которого полюбили не за то
Парадокс «Бригады» в том, что зрители видят в Пчеле романтического антигероя – верного друга, преданного мужа, человека с кодексом чести.
Майков понимает, почему его персонаж так полюбился публике, но сам отказывается оправдывать насилие даже под красивой оболочкой.
Бандитов актер никогда не любил и не сможет сыграть такого человека по-настоящему. Однако именно бандит сделал его знаменитым – и навсегда приклеил ярлык «того самого Пчелы».