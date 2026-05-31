«Это преступление перед Россией»: почему Пчела спустя годы так отзывается о «Бригаде» - сериале, который любят миллионы

Актеру уже 50, но поклонники, слыша его имя, в первую очередь вспоминают об одном и том же герое.

Павлу Майкову сегодня – целых полвека, и для миллионов зрителей он навсегда останется Пчелой – другом Белого из «Бригады». Ирония в том, что сам актер этот образ терпеть не может и даже считает своим клеймом.

Пчела как антипод

Майков всегда подчеркивал: его жизненная философия проста – не навреди, не убий, не укради. А Пчела был построен на обратных принципах. Ради денег герой втянулся в рэкет, участвовал в убийствах и, по сути, стал тем, кого сам Майков в реальности презирает.

При этом именно Пчела принес актеру популярность, но, как он сам признавался в интервью «ЭГ», до сих пор мешает жить.

«Бригада» – ошибка поколения?

По мнению Майкова, сериал принес народу лишь вред. Артист убежден: «Бригада» породила целое поколение, мечтавшее быть бандитами.

«Это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Потом он сыграл Иисуса Христа, а я бы не смог – после “Бригады” это невозможно».

Майков вспоминал, как во время первого показа улицы пустели – все смотрели сериал. А потом мальчишки повторяли путь героев.

«Вред “Бригады” в том, что они хотели стать бандитами – и стали ими. А так нельзя. Нельзя спасти мир злом и насилием».

Герой, которого полюбили не за то

Парадокс «Бригады» в том, что зрители видят в Пчеле романтического антигероя – верного друга, преданного мужа, человека с кодексом чести.

Майков понимает, почему его персонаж так полюбился публике, но сам отказывается оправдывать насилие даже под красивой оболочкой.

Бандитов актер никогда не любил и не сможет сыграть такого человека по-настоящему. Однако именно бандит сделал его знаменитым – и навсегда приклеил ярлык «того самого Пчелы».