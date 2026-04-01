Киноафиша Новости Один из самых популярных медицинских сериалов в мире и не собирается заканчиваться: продлен на 23 сезон

Один из самых популярных медицинских сериалов в мире и не собирается заканчиваться: продлен на 23 сезон

1 апреля 2026 16:00
Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Для фандома это отличная новость.

Медицинская драма «Анатомия страсти» продолжает ставить рекорды. Телеканал ABC официально продлил сериал на 23-й сезон, подтвердив, что проект остается самой долгоиграющей медицинской драмой прайм-тайма. Несмотря на более чем двадцатилетнюю историю, интерес зрителей к сериалу по-прежнему остается высоким.

Кто покинет сериал в 23 сезоне

Несмотря на радостную новость, сериал ждет и прощание с героями. Ким Рэйвер и Кевин Маккидд, которые играют Тедди Альтман и Оуэна Ханта, покинут проект в конце текущего сезона. Их последним появлением станет финал, который выйдет 7 мая.

Продюсеры уже намекнули, что персонажей ждет счастливый финал. Для поклонников пары это особенно важная деталь, ведь их история длится уже много сезонов и стала одной из ключевых в последние годы.

Кто может вернуться в новом сезоне

Контракты на следующий сезон, по сообщениям, есть у Чандры Уилсон, Джеймса Пикенса-младшего, Камиллы Ладдингтон, Криса Кармака и Катерины Скорсоне. Однако это не гарантирует их возвращение, так как окончательный актерский состав пока не утвержден.

В 22-м сезоне также появились Эллен Помпео, Энтони Хилл, Алексис Флойд, Нико Терхо, Тревор Джексон, Дебби Аллен и Скотт Спидман. Пока неизвестно, кто из них продолжит участие в сериале.

Почему сериал продолжает выходить спустя 22 года

Несмотря на снижение рейтингов на телевидении, «Анатомия страсти» остается очень популярной на стриминговых сервисах. В 2025 году сериал занял второе место по просмотрам на Hulu и Netflix в США, а также возглавил рейтинги Hulu и Disney+ во всем мире.

Шоураннером сериала остается Мэг Маринис, а создательница проекта Шонда Раймс продолжает работать исполнительным продюсером. И, судя по всему, «Анатомия страсти» пока не собирается прощаться со зрителями.

Фото: Кадр из сериала «Анатомия страсти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
