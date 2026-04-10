Киноафиша Новости Млеете от «Острых козырьков»? Тогда для вас хорошая новость — эту новинку Disney+ пропускать не стоит

Млеете от «Острых козырьков»? Тогда для вас хорошая новость — эту новинку Disney+ пропускать не стоит

10 апреля 2026 15:00
Кадр из сериала «Дорогие няни-убийцы: Создано киллерами»

Стриминг вновь удивить новинкой. 

Disney+ в начале апреля порадовал зрителей новинкой под названием «Дорогие няни-убийцы: Создано киллерами». Этот драматический сериал, вдохновленный детством и юностью Хуана Пабло Эскобара. Он рассказывает о мальчике по прозвищу Юампи, который рос в роскоши в Медельине и был уверен, что его отец — успешный предприниматель и защитник бедных. По мере взросления герой понимает, что люди вокруг него, которых он считал благодетелями, на самом деле были киллерами, а мир, в котором он воспитывался, держался на преступной империи своего времени.

Проект выделяется тем, что история рассказана с точки зрения сына. Вместо хроники восхождения наркобарона сериал показывает, как насилие и ложь влияют на семью и детство Хуана Пабло Эскобара. Такой подход переводит повествование в более личную плоскость и фокусируется на переживаниях ребенка в окружении привилегий и угроз.

Над сериалом работали Telemundo Studios, Underground Producciones и TIS Studios. Шоураннером выступил Себастьян Ортега. Режиссерами серий стали Пабло Фендрик и Фелипе Кано Ибаньес. В авторский состав вошли Алехандро Кесада, Ана Мария Парра, Мартин Мендез и Себастьян Ортега. Съемки проходили в Боготе и Медельине, что помогло воссоздать реальные локации истории.

В основном составе заявлены Янер Вильярреаль, Мигель Тамайо, Мигель Анхель «Орион» Гарсия, Лаура Родригес, Хуанита Молина, Хулиан Зулуага, Рафаэль Зеа, Данхари Колорадо, Хулиан Бустаманте, Хулиан Диас, Мелани Делл’Ольмо, Эла Бессера и Виктория Эрнандес. В ролях Джон Легуизамо, Андрес Дельгадо, Хуанита Молина, Джулиан Сулуага. Сериал сочетает семейную драму, криминальную хронику и переосмысление знакомой истории изнутри. Если вам нравятся сериалы в стиле «Острых козырьков», то этот проект для вас.

Фото: Кадр из сериала «Дорогие няни-убийцы: Создано киллерами»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
95% на Rotten Tomatoes и новый сезон: Ума Турман снова сыграет в «Декстере: Воскрешение» и теперь это не просто камео 95% на Rotten Tomatoes и новый сезон: Ума Турман снова сыграет в «Декстере: Воскрешение» и теперь это не просто камео Читать дальше 10 апреля 2026
Семейные тайны и необычные преступления: нашла 2 новых детектива — они отличаются от привычных американских процедуралов Семейные тайны и необычные преступления: нашла 2 новых детектива — они отличаются от привычных американских процедуралов Читать дальше 10 апреля 2026
Поклонники сериала «Мост» будут в восторге: нашла шикарный детектив с оценкой 7.9 — 3 сезона пролетели как один Поклонники сериала «Мост» будут в восторге: нашла шикарный детектив с оценкой 7.9 — 3 сезона пролетели как один Читать дальше 10 апреля 2026
Тоскуете по культовому «Бумажному дому»? Мы вас обрадуем — новинка уже рядом: можно ликовать Тоскуете по культовому «Бумажному дому»? Мы вас обрадуем — новинка уже рядом: можно ликовать Читать дальше 10 апреля 2026
Что важно знать перед просмотром 5 сезона «Пацанов»: угроза теперь не только Хоумлендер, но и его сын Что важно знать перед просмотром 5 сезона «Пацанов»: угроза теперь не только Хоумлендер, но и его сын Читать дальше 10 апреля 2026
Эти хиты среди сериалов вернутся с новыми сезонами в 2026 году: среди них — долгожданный флагман HBO Эти хиты среди сериалов вернутся с новыми сезонами в 2026 году: среди них — долгожданный флагман HBO Читать дальше 10 апреля 2026
Будет ли 4 сезон «Эйфории»: сама Зендея сделала заявление — и оно не обрадовало фанатов Будет ли 4 сезон «Эйфории»: сама Зендея сделала заявление — и оно не обрадовало фанатов Читать дальше 9 апреля 2026
Соскучились по «Играм разума»? Это продолжение со звездой этого триллера ждали многие — 1 сезон 81% на Rotten Tomatoes Соскучились по «Играм разума»? Это продолжение со звездой этого триллера ждали многие — 1 сезон 81% на Rotten Tomatoes Читать дальше 9 апреля 2026
Задолго до «Субстанции»: нашла сериал с Маргарет Куолли с рейтингом 7.8 — она там совсем другая Задолго до «Субстанции»: нашла сериал с Маргарет Куолли с рейтингом 7.8 — она там совсем другая Читать дальше 9 апреля 2026
