Для фанатов sci-fi-сериала «Из многих» есть хорошая новость и плохая: второй сезон точно будет — но когда?

Съемочная группа уже на низком старте.

Фанаты научной фантастики могут выдохнуть — у сериала «Из многих» от Apple TV+ появились хорошие новости. Звезда проекта Каролина Выдра рассказала, когда начнутся съемки второго сезона. Но ждать возвращения шоу, похоже, придется дольше, чем многие надеялись.

Когда начнутся съемки второго сезона

Каролина Выдра, сыгравшая Зосю, сообщила, что съемки второго сезона начнутся осенью 2026 года. Актриса призналась, что уже с нетерпением ждет возвращения на площадку и встречи с коллегами.

«Я считаю дни. Где-то осенью», — рассказала актриса в интервью на фестивале PaleyFest.

По словам Выдры, у актерского состава сложилась крепкая дружба, и команда с нетерпением ждет продолжения работы.

Когда выйдет второй сезон «Из многих»

Создатель сериала Винс Гиллиган ранее предупреждал, что проект не будет выходить каждый год. Первый сезон вышел в ноябре 2025 года, поэтому премьера второго сезона может состояться не раньше ноября 2027 года.

Такой длительный перерыв уже стал привычным для крупных сериалов, но поклонники надеются, что ожидание оправдается.

О чем будет второй сезон

Первый сезон завершился напряженным финалом — Кэрол приносит домой атомную бомбу. Во втором сезоне герои попытаются разработать план борьбы с коллективным разумом.

Первый сезон «Из многих» получил отличные отзывы критиков и стал одним из самых популярных проектов Apple TV+. Поэтому второй сезон уже называют одной из самых ожидаемых научно-фантастических премьер ближайших лет.