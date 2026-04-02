Красивая любовь и долгожданное возвращение: эти 3 корейские дорамы ждем в апреле — сказочный месяц

Март завершился и апрель порадует нас новинками, в том числе и среди корейских дорам. Расскажем вам о новинкам, которые стоит ждать уже скоро, среди них долгожданное возвращение.

«Жена принца XXI века» — старт назначен на 10 апреля

Действие разворачивается в альтернативной Корее с конституционной монархией. Центральный персонаж, принц Ли Ан, владеет лишь титулом и искусно скрывает свои эмоции, из‑за чего окружающие считают его надменным. Его потенциальной избранницей становится Сон Хи-джу — представительница одной из самых богатых семей чеболей в Корее: умная, красивая и дальновидная, но стремящаяся к королевскому статусу. Хи-джу намеревается сблизиться с Ли Аном и оформить брачный контракт, чтобы каждый получил желаемое. В проекте задействованы Ли Джи-ын, Пён У-сок, Но Сан-хун и другие исполнители.

«Клетки Ю-ми» — премьера намечена на 13 апреля

Сюжет продолжает историю Ю‑ми и ее «клеток»: теперь героиня стала успешной писательницей, но повседневность не дает ей пищу для эмоций, и внутренние «клетки» будто засыпают. Поворотным моментом становится встреча с редактором Шин Сун-роком — именно его появление заставляет героиню пережить те чувства, которые она раньше описывала лишь в романах. Знакомство с этим откровенным и привлекательным молодым человеком приводит к существенным переменам в ее жизни. В актерском составе — Ким Го-ын, Ким Джэ-вон, Чо Хе-джон и другие.

«Абсолютная величина любви» — 17 апреля

Главная героиня Е Ый-джу — старшеклассница с богатым воображением, но скромная в реальной жизни. Ровесники не подозревают, что именно она пишет популярные романы для взрослых. В новом произведении новыми героями выступают преподаватели, и вскоре в школе появляются новые учителя, на удивление похожие на созданных ею персонажей, что ставит Е Ый-джу в необычную ситуацию. В главных ролях задействованы Ким Хян-ги, Чха Хаг-ен, Ким Джэ-хен и другие.