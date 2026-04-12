Что же мешает Джорджу Мартину дописать шестую книгу «Игры престолов»: писатель впервые честно раскрыл все карты

Конечно, главная проблема — его нежелание возвращаться в эту историю.

Джордж Р. Р. Мартин снова заговорил о «Ветрах зимы» — шестой книге цикла «Песнь Льда и Огня». После долгого молчания писатель дал интервью, где честно рассказал о проблемах с романом и впервые обозначил, что именно мешает завершить историю.

Мартин по-прежнему хочет закончить книгу

В интервью The Hollywood Reporter 75-летний писатель подтвердил, что по-прежнему намерен завершить «Ветра зимы». Фанаты ждут роман уже более десяти лет — предыдущая книга «Танец с драконами» вышла еще в 2011 году.

Сам Мартин признал, что понимает ожидания читателей.

«Я должен закончить следующий роман», — заявил писатель, подчеркнув, что именно «Ветра зимы» остаются для него приоритетом.

Почему работа затянулась

Автор рассказал, что писать стало сложнее, чем раньше. Он постоянно переписывает главы и возвращается к уже готовому материалу. Кроме того, писатель признал, что отвлекался на другие проекты.

Мартин участвует в создании сериалов по вселенной «Игры престолов», пишет новые повести и посещает фан-конвенции. Все это, по его словам, мешает сосредоточиться на основной книге.

Чтобы ускорить процесс, писатель заявил, что собирается сократить часть проектов.

«Я пытаюсь расчистить пространство и закончить эту книгу», — отметил он.

Планы и сомнения

При этом Мартин признался, что у него остаются и другие творческие планы. Он продолжает работать над повестями о Дункане и Эгге, а также думает о продолжении книги «Огонь и кровь».

Писатель также честно признал, что иногда ему просто не хочется работать над «Ветрами зимы». Тем не менее он уверен, что сможет завершить книгу, если сократит нагрузку.

Надежда для фанатов

Хотя точной даты выхода «Ветров зимы» пока нет, Мартин заявил, что намерен сосредоточиться на романе. Это заявление стало для поклонников первой серьезной надеждой за последние годы.

При этом писатель напомнил, что после шестой книги должна выйти еще одна — «Мечта о весне», которая завершит сагу «Песнь Льда и Огня».