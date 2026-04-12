До премьеры новых «Джентльменов» осталось совсем ничего: Netflix покажет совсем другого Гая Ричи

Продолжение будет куда мрачнее.

Съёмки второго сезона криминальной драмы «Джентльмены» от Netflix официально завершены. Проект перешёл в фазу постпродакшена, а премьеру обещают осенью 2026 года.

Конкретная дата пока держится в секрете, однако Тео Джеймс, исполняющий центральную роль, уверяет: работа над продолжением кипит, а атмосфера нового сезона заметно «потемнеет».

Слухи о продлении ходили ещё пару лет назад, но только сейчас они обрели реальные очертания. Команда покинула съёмочную площадку и сосредоточилась на монтаже и обработке материала.

Первый сезон был классическим образцом Гая Ричи: резкий монтаж, лондонские закоулки, хитроумные многоходовки. Во втором, как заверяют авторы, юмор никуда не денется, но добавится серьёзная доля мрачности.

«Весёлого по‐прежнему много, но стало темнее. Местами просто выносит крышу», — пообещал Тео Джеймс.

Шоу и раньше не боялось показывать убийства, перестрелки и теневой бизнес — теперь всего этого станет ещё больше.

Плюс ко всему, география второго сезона расширится: часть событий перенесётся из Британии в Италию.