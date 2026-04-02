Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3»

Студия Marvel, судя по всему, планирует внести коррективы в свой релизный календарь. По данным инсайдеров, премьеру блокбастера «Мстители: Судный день» (известного также под названием «Мстители: Доктор Дум») могут перенести на 11 декабря — то есть на шесть дней раньше.

Такой шаг позволит развести по времени выход двух громких картин, поскольку третья часть «Дюны» запланирована в прокат именно на 18 декабря.

Согласно последней информации, руководство Disney намерено избежать прямого кассового столкновения двух потенциальных хитов. Если перенос состоится, «Мстители» получат возможность монопольно владеть экранами IMAX как минимум на протяжении недели до появления основного конкурента.

Тем более, что Warner Bros. уже зарезервировала под прокат картины Дени Вильнёва все подобные «широкоформатные» площадки в Соединённых Штатах.

В случае если Disney всё же примет решение о переносе «Мстителей», студия получит временное окно, в течение которого поклонники смогут увидеть фильм на самых престижных киноэкранах. Учитывая ограниченное количество сеансов, можно ожидать, что билеты на IMAX-показы будут раскуплены мгновенно — зрители постараются не упустить возможность посмотреть долгожданную премьеру первыми.