Меню
Русский English
Отмена
Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3»

2 апреля 2026 14:00
Кадр из фильма «Дюна 3»

Громкие блокбастеры хотят развести по времени релизов.

Студия Marvel, судя по всему, планирует внести коррективы в свой релизный календарь. По данным инсайдеров, премьеру блокбастера «Мстители: Судный день» (известного также под названием «Мстители: Доктор Дум») могут перенести на 11 декабря — то есть на шесть дней раньше.

Такой шаг позволит развести по времени выход двух громких картин, поскольку третья часть «Дюны» запланирована в прокат именно на 18 декабря.

Согласно последней информации, руководство Disney намерено избежать прямого кассового столкновения двух потенциальных хитов. Если перенос состоится, «Мстители» получат возможность монопольно владеть экранами IMAX как минимум на протяжении недели до появления основного конкурента.

Кадр из фильма «Мстители: Доктор Дум»

Тем более, что Warner Bros. уже зарезервировала под прокат картины Дени Вильнёва все подобные «широкоформатные» площадки в Соединённых Штатах.

В случае если Disney всё же примет решение о переносе «Мстителей», студия получит временное окно, в течение которого поклонники смогут увидеть фильм на самых престижных киноэкранах. Учитывая ограниченное количество сеансов, можно ожидать, что билеты на IMAX-показы будут раскуплены мгновенно — зрители постараются не упустить возможность посмотреть долгожданную премьеру первыми.

Фото: Кадры из фильмов «Дюна 3» (2026), «Мстители: Доктор Дум» (2026)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше