Киноафиша Новости Её называли «собачьей радостью» и мерзостью, но ели сами: самая спорная колбаса СССР, которую сейчас никто не покупает

Её называли «собачьей радостью» и мерзостью, но ели сами: самая спорная колбаса СССР, которую сейчас никто не покупает

11 апреля 2026 15:39
Кадр из фильма «Блондинка за углом» (1984)

Такое в 21 веке только кошкам дают. 

Её покупали почти в каждом магазине, но при этом стыдливо прятали в пакете и не спешили ставить на стол. Эта колбаса вызывала одновременно отвращение и устойчивый спрос.

Одни морщились от одного запаха, другие спокойно намазывали её на хлеб и ели как привычный продукт. Речь о знаменитой ливерной.

Почему её всё равно покупали

Ливерная колбаса считалась одной из самых доступных. В условиях, когда выбор был ограничен, цена играла решающую роль и именно поэтому её часто брали не только для себя, но и для домашних животных, из-за чего и закрепилось неофициальное прозвище.

При этом существовали и более качественные варианты. В крупных городах можно было найти изделия, которые по вкусу напоминали паштет и вполне подходили для домашнего стола, но за пределами таких мест чаще попадалась самая простая версия.

Из чего её делали на самом деле

Основу составляли субпродукты — печень, лёгкие, иногда сердце. Их варили, измельчали и смешивали с жиром, специями и добавками, чтобы добиться мягкой, почти пастообразной текстуры. Именно эта консистенция и вызывала у многих сомнения.

Со временем качество стало снижаться. В период дефицита производители начали экономить на сырье, заменяя мясные компоненты более дешёвыми, вкус становился хуже, а доверие к продукту постепенно исчезало.

Ливерная колбаса так и осталась символом своей эпохи. Для одних это неприятное воспоминание, для других — привычный вкус детства, но равнодушных к ней не было тогда и не остаётся сейчас.

Фото: Кадр из фильма «Блондинка за углом» (1984)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
