Самые горячие новинки апреля выходят с 6 по 13 число: 3 сериала, которые стоит включить прямо сейчас

На этой неделе стриминговые платформы подготовили сразу несколько громких премьер. Возвращаются культовые сериалы, выходят долгожданные продолжения и появляются новые проекты, которые уже обсуждают зрители. Мы выбрали три самых популярных сериала недели, которые стоит добавить в список просмотра.
Пацаны — финальный сезон
Пятый сезон «Пацанов» стал одной из самых ожидаемых премьер весны. Финальные эпизоды стартуют 8 апреля 2026 года на Prime Video.
Сериал давно считается одним из главных хитов стриминга. Он сочетает жесткий экшен, сатиру на супергероев и неожиданные сюжетные повороты. В финальном сезоне ставки станут выше, чем когда-либо, а судьба героев окажется под угрозой.
Звездные войны: Мол — Повелитель теней
Новый сериал по вселенной «Звездных войн» вышел 6 апреля на Disney+ и сразу стал сенсацией. Проект рассказывает о Дарте Моле — одном из самых популярных злодеев франшизы.
В день премьеры сериал получил 100% на Rotten Tomatoes, что сразу привлекло внимание зрителей. История покажет события после «Войн клонов» и раскроет новую сторону персонажа.
Заветы — продолжение Рассказа служанки
Сериал «Заветы» — продолжение популярной антиутопии «Рассказ служанки». Премьера состоится 8 апреля, сразу выйдут три серии.
События разворачиваются спустя годы после оригинального сериала. В центре истории — новые героини, которые пытаются бороться с режимом Гилеада.
Проект уже получил высокие оценки критиков и стал одним из самых обсуждаемых сериалов недели.
Если ищете, что посмотреть прямо сейчас, эти три сериала — самые громкие премьеры недели. Здесь есть всё: финал культового шоу, новая история по «Звездным войнам» и продолжение популярной антиутопии.