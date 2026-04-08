Киноафиша Новости Самые горячие новинки апреля выходят с 6 по 13 число: 3 сериала, которые стоит включить прямо сейчас

Самые горячие новинки апреля выходят с 6 по 13 число: 3 сериала, которые стоит включить прямо сейчас

8 апреля 2026 15:00
Кадры из сериалов «Пацаны», «Звездные войны: Мол — Повелитель теней», «Заветы — продолжение Рассказа служанки»

Эти проекты уже получили высокую оценку зрителей и критиков.

На этой неделе стриминговые платформы подготовили сразу несколько громких премьер. Возвращаются культовые сериалы, выходят долгожданные продолжения и появляются новые проекты, которые уже обсуждают зрители. Мы выбрали три самых популярных сериала недели, которые стоит добавить в список просмотра.

Пацаны — финальный сезон

Пятый сезон «Пацанов» стал одной из самых ожидаемых премьер весны. Финальные эпизоды стартуют 8 апреля 2026 года на Prime Video.

Сериал давно считается одним из главных хитов стриминга. Он сочетает жесткий экшен, сатиру на супергероев и неожиданные сюжетные повороты. В финальном сезоне ставки станут выше, чем когда-либо, а судьба героев окажется под угрозой.

Звездные войны: Мол — Повелитель теней

Новый сериал по вселенной «Звездных войн» вышел 6 апреля на Disney+ и сразу стал сенсацией. Проект рассказывает о Дарте Моле — одном из самых популярных злодеев франшизы.

В день премьеры сериал получил 100% на Rotten Tomatoes, что сразу привлекло внимание зрителей. История покажет события после «Войн клонов» и раскроет новую сторону персонажа.

Заветы — продолжение Рассказа служанки

Сериал «Заветы» — продолжение популярной антиутопии «Рассказ служанки». Премьера состоится 8 апреля, сразу выйдут три серии.

События разворачиваются спустя годы после оригинального сериала. В центре истории — новые героини, которые пытаются бороться с режимом Гилеада.

Проект уже получил высокие оценки критиков и стал одним из самых обсуждаемых сериалов недели.

Если ищете, что посмотреть прямо сейчас, эти три сериала — самые громкие премьеры недели. Здесь есть всё: финал культового шоу, новая история по «Звездным войнам» и продолжение популярной антиутопии.

Фото: Кадры из сериалов «Пацаны», «Звездные войны: Мол — Повелитель теней», «Заветы — продолжение Рассказа служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Пятый сезон «Пацанов» уже поставил рекорд: 96% на RT — критики в восторге от мрачности и жестокости Пятый сезон «Пацанов» уже поставил рекорд: 96% на RT — критики в восторге от мрачности и жестокости Читать дальше 8 апреля 2026
Пока все ждут «Эйфорию» и «Пацанов»: я нашла 3 новинки, которые выйдут в апреле — такого еще не было Пока все ждут «Эйфорию» и «Пацанов»: я нашла 3 новинки, которые выйдут в апреле — такого еще не было Читать дальше 6 апреля 2026
Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Читать дальше 5 апреля 2026
«Дом дракона» возвращается, но уже не в виде сериала: фанаты смогут сами управлять судьбой Таргариенов и решать, кто правит Вестеросом «Дом дракона» возвращается, но уже не в виде сериала: фанаты смогут сами управлять судьбой Таргариенов и решать, кто правит Вестеросом Читать дальше 8 апреля 2026
Для фанатов sci-fi-сериала «Из многих» есть хорошая новость и плохая: второй сезон точно будет — но когда? Для фанатов sci-fi-сериала «Из многих» есть хорошая новость и плохая: второй сезон точно будет — но когда? Читать дальше 8 апреля 2026
Легендарный фильм 80-х про киборга вернется: Amazon воскресит франшизу, о которой раньше говорили все Легендарный фильм 80-х про киборга вернется: Amazon воскресит франшизу, о которой раньше говорили все Читать дальше 8 апреля 2026
Первый сезон еще не вышел, а уже разочаровал: в сериале «Гарри Поттере» не будет 10 серий Первый сезон еще не вышел, а уже разочаровал: в сериале «Гарри Поттере» не будет 10 серий Читать дальше 8 апреля 2026
Устала от стрельбы и погони: нашла 3 детектива с необычными сюжетами — просто «проглотила» за пару вечеров: здесь и ирония, и драма Устала от стрельбы и погони: нашла 3 детектива с необычными сюжетами — просто «проглотила» за пару вечеров: здесь и ирония, и драма Читать дальше 7 апреля 2026
3 детективных сериала, которые точно стоит смотреть в 2026 году: №3 — в духе «Настоящего детектива» 3 детективных сериала, которые точно стоит смотреть в 2026 году: №3 — в духе «Настоящего детектива» Читать дальше 7 апреля 2026
