Самые горячие новинки апреля выходят с 6 по 13 число: 3 сериала, которые стоит включить прямо сейчас

На этой неделе стриминговые платформы подготовили сразу несколько громких премьер. Возвращаются культовые сериалы, выходят долгожданные продолжения и появляются новые проекты, которые уже обсуждают зрители. Мы выбрали три самых популярных сериала недели, которые стоит добавить в список просмотра.

Пацаны — финальный сезон

Пятый сезон «Пацанов» стал одной из самых ожидаемых премьер весны. Финальные эпизоды стартуют 8 апреля 2026 года на Prime Video.

Сериал давно считается одним из главных хитов стриминга. Он сочетает жесткий экшен, сатиру на супергероев и неожиданные сюжетные повороты. В финальном сезоне ставки станут выше, чем когда-либо, а судьба героев окажется под угрозой.

Звездные войны: Мол — Повелитель теней

Новый сериал по вселенной «Звездных войн» вышел 6 апреля на Disney+ и сразу стал сенсацией. Проект рассказывает о Дарте Моле — одном из самых популярных злодеев франшизы.

В день премьеры сериал получил 100% на Rotten Tomatoes, что сразу привлекло внимание зрителей. История покажет события после «Войн клонов» и раскроет новую сторону персонажа.

Заветы — продолжение Рассказа служанки

Сериал «Заветы» — продолжение популярной антиутопии «Рассказ служанки». Премьера состоится 8 апреля, сразу выйдут три серии.

События разворачиваются спустя годы после оригинального сериала. В центре истории — новые героини, которые пытаются бороться с режимом Гилеада.

Проект уже получил высокие оценки критиков и стал одним из самых обсуждаемых сериалов недели.

Если ищете, что посмотреть прямо сейчас, эти три сериала — самые громкие премьеры недели. Здесь есть всё: финал культового шоу, новая история по «Звездным войнам» и продолжение популярной антиутопии.