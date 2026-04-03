Не «Игра престолов», но задумка хороша: эта новинка Netflix выйдет скоро и там есть свой «Вестерос»

3 апреля 2026 10:00
Кадр из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Стриминговая платформа продолжает радовать зрителей

Все серии второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» выйдут на Netflix 25 июня.

Об этом пишет Variety.

После выхода первого сезона в 2024 году стриминг‑сервис продлил шоу ещё на два сезона. Общая история завершится третьим сезоном, повторяя структуру оригинального анимационного цикла. Как отмечается в материалах студии, съёмки второго и третьего сезонов велись подряд: работа над вторым сезоном была завершена в мае 2025 года, а съёмки финальной части стартовали вскоре после этого.

В актёрский каст входят Гордон Кормье (Аанг), Киавентио (Катара), Иэн Оусли (Сокка), Даллас Лю (принц Зуко), Пол Сун‑Хён Ли (дядя Айро), Элизабет Ю (принцесса Азула), Момона Тамада (Тай Ли) и Дэниел Дэ Ким (Лорд Огня Озаи). Во втором сезоне заявлено появление персонажа Тоф — слепой владычицы земли, её роль исполнит Мияко. Сюжет следует за Аангом — Аватаром, способным управлять стихиями воздуха, воды, земли и огня. После освоения водного мастерства в первом сезоне герой переключится на изучение магии земли, при этом продолжая уходить от преследования со стороны Нации Огня и принца Зуко. Это, конечно, не популярная «Игра престолов», но идея все же интересна.

Кстати, с популярным фэнтэзи эту историю можно также сравнить. В «Аватар: Легенда об Аанге » представлен интересный мир с магией стихий, но и Вестерос уникален, в нем есть драконы, белые ходоки и прочие интересные персонажи. Персонажи проходят значительный путь развития. Тот же самый Зуко, однако и в «Игре престолов» также такое есть. Милая и наивная Санса превращается в отважную женщину Немало пережила и ее сестра Арья, которая очень поменялась за все сезоны. Оба шоу вращаются вокруг глобального конфликта. Аанг пытается остановить Нацию Огня, а персонажи «Игры престолов» — сесть на Железный трон или просто выжить в этой битве.

Камилла Булгакова
8 серий за один день и продолжение без пауз: Netflix показал трейлер 2 сезона «Аватара» (видео) 8 серий за один день и продолжение без пауз: Netflix показал трейлер 2 сезона «Аватара» (видео) Читать дальше 2 апреля 2026
Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Читать дальше 5 апреля 2026
Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Читать дальше 5 апреля 2026
У «Далекого города» появился серьезный конкурент: уже 6 апреля на Show TV стартует сериал со звездой «Зимородка» У «Далекого города» появился серьезный конкурент: уже 6 апреля на Show TV стартует сериал со звездой «Зимородка» Читать дальше 5 апреля 2026
Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Читать дальше 5 апреля 2026
Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Читать дальше 5 апреля 2026
2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть 2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Фанаты будут ликовать: скандальная звезда «Клюквенного щербета» возвращается на экраны — проект известен Фанаты будут ликовать: скандальная звезда «Клюквенного щербета» возвращается на экраны — проект известен Читать дальше 5 апреля 2026
Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
