Не «Игра престолов», но задумка хороша: эта новинка Netflix выйдет скоро и там есть свой «Вестерос»

Все серии второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» выйдут на Netflix 25 июня.

Об этом пишет Variety.

После выхода первого сезона в 2024 году стриминг‑сервис продлил шоу ещё на два сезона. Общая история завершится третьим сезоном, повторяя структуру оригинального анимационного цикла. Как отмечается в материалах студии, съёмки второго и третьего сезонов велись подряд: работа над вторым сезоном была завершена в мае 2025 года, а съёмки финальной части стартовали вскоре после этого.

В актёрский каст входят Гордон Кормье (Аанг), Киавентио (Катара), Иэн Оусли (Сокка), Даллас Лю (принц Зуко), Пол Сун‑Хён Ли (дядя Айро), Элизабет Ю (принцесса Азула), Момона Тамада (Тай Ли) и Дэниел Дэ Ким (Лорд Огня Озаи). Во втором сезоне заявлено появление персонажа Тоф — слепой владычицы земли, её роль исполнит Мияко. Сюжет следует за Аангом — Аватаром, способным управлять стихиями воздуха, воды, земли и огня. После освоения водного мастерства в первом сезоне герой переключится на изучение магии земли, при этом продолжая уходить от преследования со стороны Нации Огня и принца Зуко.

