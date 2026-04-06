Меню
Русский English
Отмена
Новую «Обитель зла» уже окрестили каноном: «Страшная версия "Безумного Макса"» с рейтингом 18+

6 апреля 2026 16:30
Кадр из фильма «Обитель зла» (2002)

С проектом связаны большие ожидания.

Предварительные закрытые показы нового перезапуска «Обители зла» привели публику в настоящий восторг. По данным сразу двух надёжных инсайдеров, реакция тестовой аудитории оказалась исключительно положительной, и поклонников серии ожидает «замечательная картина».

Лента Зака Креггера представляет собой очередную попытку перезагрузить кинофраншизу, базирующуюся на знаменитой хоррор-серии видеоигр. Сам постановщик утверждает, что это будет полностью оригинальная история, которая не станет «рабски» копировать сюжет первоисточника, но попытается передать его дух, атмосферу и уважение к канонам.

Судя по откликам, фильм получился на удивление бодрым, кровавым и практически не провисающим по ритму.

Продолжительность составляет примерно полтора часа, и почти всё это время картина держит зрителя в постоянном напряжении.

Один из очевидцев назвал ленту «страшной версией "Безумного Макса"» — из-за стремительного темпа и непрерывного саспенса.

В центре сюжета — курьер по имени Брайан. Ему поручают доставить загадочный дипломат в больницу, но по пути он оказывается в эпицентре вспышки смертоносного вируса.

Создатели сделали ставку на динамику, саспенс и экшн, сознательно отказавшись от затянутых объяснений и углублённого раскрытия характеров. Визуальный стиль и декорации выдержаны в духе ранних частей игровой серии Resident Evil.

Прямых связей с исходным материалом и обилия отсылок нет, если не считать нескольких пасхалок и монстров. Чудовищ в картине предостаточно, как и кровавых сцен — так что можно смело рассчитывать на рейтинг R (18+).

Премьера ленты назначена на 18 сентября 2026 года — именно в этот день исполнится 30 лет с момента выхода первой игры серии.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше