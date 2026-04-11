Уже лет 5 готовлю шашлык по старому грузинскому рецепту от самого Сталина — мясо получается нежным и тает во рту

Уже в апреле многие выбираются на природу и открывают сезон мангалов. Обычно всё ограничивается привычным маринадом и стандартным набором специй, но есть рецепт, который заметно отличается по вкусу и текстуре.

Его называют «грузинским», и именно такой способ приготовления связывают с тем, как любили готовить шашлык в старой кавказской традиции. Говорят, такой шашлык Иосиф Сталин готовил лично, любил сам мариновать и жарить мясо.

В чем главный принцип

Основа этого способа — не специи и не сложные соусы, а правильная работа с мясом. Здесь используют двойной маринад, который постепенно размягчает волокна и сохраняет сок внутри. Сначала мясо выдерживают в сухом вине, а затем добавляют кефир, чтобы добиться мягкости и лёгкой кислинки.

При таком подходе вкус получается более глубоким и натуральным. Мясо не перегружают приправами, а наоборот, дают ему раскрыться, поэтому итоговый результат отличается от привычного шашлыка.

Что понадобится для приготовления

Для приготовления берут простые продукты:

баранина или свинина

сухое белое вино

кефир средней жирности

репчатый лук

соль и черный перец

Важно, чтобы мясо было свежим, а вино — без яркой сладости.

Как готовят шашлык

Мясо нарезают крупными кусками, смешивают с луком и заливают вином, оставляя на 4–6 часов. За это время структура становится мягче, а аромат — более насыщенным. Перед жаркой добавляют соль, перец и кефир, выдерживая ещё около часа, чтобы закрепить эффект, пишет автор Дзен-канала «Рецепты на ура».

Жарят на сильных углях, не передерживая. За счёт такой подготовки мясо остаётся сочным внутри и не теряет текстуру. В результате получается шашлык с мягким вкусом и лёгкой кислинкой, который заметно отличается от привычных вариантов.