Идеальное комбо: актеры сериала «Криминальное прошло» стали лучшим дуэтом последних лет — почему нужно посмотреть

4 апреля 2026 15:00
Кадр из сериала «Криминальное прошлое»

Чем удивит сериал?

Два года назад на экраны вышел сериал «Криминальное прошлое», который привлек внимание зрителей своим напряжённым сюжетом и яркими персонажами.

Сюжет

Главной героиней сериала является сержант полиции Джун Ленкер, роль которой исполнила Каш Джамбо. В одном из эпизодов она прослушивает звонок в службу спасения, сделанный девушкой, которая отказывается представиться. Она утверждает, что ее бойфренд угрожает ей ножом — тем самым ножом, которым он убил свою предыдущую возлюбленную несколько лет назад. Осужденный за это преступление мужчина Эррол Мэтис провел в тюрьме 24 года, хотя, по мнению Джун, он может быть невиновен. Разобраться в этом запутанном деле Джун решает сама, поскольку старший офицер Дэниел Хегарти, который вел это дело, не проявляет интереса к расследованию.

Главная линия сюжета сосредоточена на попытках Джун оправдать Эррола Мэтиса и найти загадочную девушку, звонившую в службу спасения. Параллельно развиваются другие дела в неспокойном восточном Лондоне, что добавляет сериалу многослойности.

Сериал снял Джим Лоуч, сын известного режиссера Кена Лоуча. В отличие от своего отца, Джим сосредоточился на телевидении и создал несколько криминальных проектов, включая «Молодой Морс» и «Преступная жизнь». «Криминальное прошлое» выделяется своей оригинальной подачей и сложными сюжетными поворотами.

Персонажи

В сериале происходит противостояние между двумя главными персонажами: опытным, но коррумпированным офицером Хегарти и молодой, энергичной сержанткой Ленкер. Этот тандем прекрасен. Можно сказать, что только ради их взаимойдествия и стоит смотреть сериал.

Хегарти, играемый Питером Капальди, представлен как человек, который использует свою власть в корыстных целях, в то время как Джун стремится к справедливости и готова бороться с системой, несмотря на все препятствия. Она сталкивается с предвзятостью и расизмом со стороны своих коллег, что добавляет сериалу социальной остроты.

Сериал затрагивает актуальные темы, такие как коррумпированность полиции, бытовое насилие и безразличие к страданиям граждан. Однако авторы не всегда глубоко прорабатывают эти вопросы, что иногда приводит к поверхностному изложению. Несмотря на это, «Криминальное прошлое» предлагает зрителям напряжённое противостояние между хорошими и плохими полицейскими, ставя акцент на харизму исполнителей ролей.

Хотя «Криминальное прошлое» не всегда удаётся создать цельное впечатление, оно остаётся интересным проектом благодаря ярким персонажам и напряжённым сюжетным поворотам. Сериал может вызывать недоумение, но его харизматичные герои и злободневные темы делают его привлекательным для широкой аудитории. Словом, идеальными являются именно противостоящие друг другу харизматичные копов в исполнении отличных артистов Капальди и Джамбо.

Фото: Кадр из сериала «Криминальное прошлое»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
