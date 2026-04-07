Звезду «Клюквенного щербета» не стали «отменять» из-за скандала: уже дали главную роль в другом сериале

Поклонники турецких сериалов получили отличную новость. Догукан Гюнгёр, знакомый зрителям по роли Фатиха в «Клюквенном щербете», возвращается на экран с новым проектом. Актер исполнит главную роль в драме «Честь» (Haysiyet), которая выйдет в новом сезоне на Kanal D.

Новый сериал уже называют современной версией культовой истории «Листопад». И судя по первым подробностям, зрителей ждет эмоциональная и глубокая драма.

Современный Листопад

Сериал «Честь» расскажет историю любви Мехмета и Симаи. Через их отношения создатели покажут драму поколения и сложные вопросы человеческого достоинства.

Проект станет современной интерпретацией романа «Опадающие листья» (Yaprak Dökümü), который уже давно считается одной из самых трогательных историй турецкого телевидения.

Кто работает над сериалом

Производством проекта занимается компания Süreç Film для телеканала Kanal D. Сценарий напишет Мустафа Беджит, известный по драматическим проектам.

Режиссером сериала станет Джем Акйолдаш. Премьера запланирована на новый телевизионный сезон.

Новый этап для Догукана Гюнгёра

После скандала из-за применения запрещенных веществ актера практически списали со счетов. Из «Клюквенного щербета» его уволили, и зрители решили — грядет отмена. Но этого не случилось.

Пока подробности сюжета держатся в секрете, но уже ясно одно — «Честь» может стать одним из самых обсуждаемых турецких сериалов нового сезона.