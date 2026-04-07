Звезду «Клюквенного щербета» не стали «отменять» из-за скандала: уже дали главную роль в другом сериале

7 апреля 2026 11:00
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Его изоляция длилась недолго.

Поклонники турецких сериалов получили отличную новость. Догукан Гюнгёр, знакомый зрителям по роли Фатиха в «Клюквенном щербете», возвращается на экран с новым проектом. Актер исполнит главную роль в драме «Честь» (Haysiyet), которая выйдет в новом сезоне на Kanal D.

Новый сериал уже называют современной версией культовой истории «Листопад». И судя по первым подробностям, зрителей ждет эмоциональная и глубокая драма.

Современный Листопад

Сериал «Честь» расскажет историю любви Мехмета и Симаи. Через их отношения создатели покажут драму поколения и сложные вопросы человеческого достоинства.

Проект станет современной интерпретацией романа «Опадающие листья» (Yaprak Dökümü), который уже давно считается одной из самых трогательных историй турецкого телевидения.

Кто работает над сериалом

Производством проекта занимается компания Süreç Film для телеканала Kanal D. Сценарий напишет Мустафа Беджит, известный по драматическим проектам.

Режиссером сериала станет Джем Акйолдаш. Премьера запланирована на новый телевизионный сезон.

Новый этап для Догукана Гюнгёра

После скандала из-за применения запрещенных веществ актера практически списали со счетов. Из «Клюквенного щербета» его уволили, и зрители решили — грядет отмена. Но этого не случилось.

Пока подробности сюжета держатся в секрете, но уже ясно одно — «Честь» может стать одним из самых обсуждаемых турецких сериалов нового сезона.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Фанаты будут ликовать: скандальная звезда «Клюквенного щербета» возвращается на экраны — проект известен Фанаты будут ликовать: скандальная звезда «Клюквенного щербета» возвращается на экраны — проект известен Читать дальше 5 апреля 2026
У «Далекого города» появился серьезный конкурент: уже 6 апреля на Show TV стартует сериал со звездой «Зимородка» У «Далекого города» появился серьезный конкурент: уже 6 апреля на Show TV стартует сериал со звездой «Зимородка» Читать дальше 5 апреля 2026
Устала от стрельбы и погони: нашла 3 детектива с необычными сюжетами — просто «проглотила» за пару вечеров: здесь и ирония, и драма Устала от стрельбы и погони: нашла 3 детектива с необычными сюжетами — просто «проглотила» за пару вечеров: здесь и ирония, и драма Читать дальше 7 апреля 2026
«Некоторые любят горячее»: почти 70 лет прошло, а актуально до сих пор — секреты съемок фильма с Мэрилин Монро «Некоторые любят горячее»: почти 70 лет прошло, а актуально до сих пор — секреты съемок фильма с Мэрилин Монро Читать дальше 7 апреля 2026
3 детективных сериала, которые точно стоит смотреть в 2026 году: №3 — в духе «Настоящего детектива» 3 детективных сериала, которые точно стоит смотреть в 2026 году: №3 — в духе «Настоящего детектива» Читать дальше 7 апреля 2026
Стивен Кинг назвал этот сериал лучшей альтернативой «Остаться в живых»: новый сезон вышел в 2026 году Стивен Кинг назвал этот сериал лучшей альтернативой «Остаться в живых»: новый сезон вышел в 2026 году Читать дальше 7 апреля 2026
Еще одна книга Вейера готовится стать экранизацией: после успеха «Проекта Конец света» это вполне логично Еще одна книга Вейера готовится стать экранизацией: после успеха «Проекта Конец света» это вполне логично Читать дальше 7 апреля 2026
За неделю — 28 миллионов просмотров: этот сериал от Netflix ворвался в топ и удивил даже закоренелых критиков За неделю — 28 миллионов просмотров: этот сериал от Netflix ворвался в топ и удивил даже закоренелых критиков Читать дальше 7 апреля 2026
Netflix наконец-то показал Голливуду, как нужно экранизировать мангу: этот сериал заслужил 100% на RT Netflix наконец-то показал Голливуду, как нужно экранизировать мангу: этот сериал заслужил 100% на RT Читать дальше 7 апреля 2026
