Очень жду: когда выйдет продолжение аниме про школьников, призраков и НЛО «Дандадан»

Аниме «Дандадан» было продлено на третий сезон сразу после окончания второго. Этот динамичный сериал о школьниках с суперсилами, инопланетянах и зловредных духах, наполненный провокационными шутками, получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Более того, финал предыдущего сезона оставил множество вопросов, так что поклонники ждут ответы на них. Так что даже я очень жду продолжения этой необычной истории.

Что такое «Дандадан»

«Дандадан» — это аниме, основанное на манге Юкинобу Тацу, относящейся к жанру сенен. Главные герои — подростки, которые не только верят в призраков, НЛО и мифических существ, но и постоянно сталкиваются с ними в своей повседневной жизни.

Проект отличается абсурдным юмором, захватывающим сюжетом, яркой визуализацией, напряжёнными сражениями с монстрами и элементами романтики. Сюжет изобилует отсылками к мифам и легендам, а также к культовым произведениям как японской, так и западной поп-культуры, включая сериалы «Ультрамен» и «Гандам», а также фильмы «Чужой» и «Назад в будущее».

На данный момент вышло два сезона, каждый из которых состоит из 12 серий. Оригинальная манга «Дандадан» продолжает выходить с августа 2021 года на платформе Shonen Jump+, и на данный момент насчитывает более 20 томов.

Дата выхода третьего сезона

Студия Science SARU, ответственная за создание аниме («Руки прочь от кинокружка», «Человек-дьявол: Плакса»), официально подтвердила работу над третьим сезоном в сентябре 2025 года, сразу после завершения второго. Правда, точная дата выхода пока неизвестна, но предполагается, что новый сезон может выйти в 2026 или 2027 году.

О чем будет третий сезон

Предполагается, что в третьем сезоне «Дандадан» создатели начнут адаптацию манги с 72-й главы. Но количество серий пока остается неизвестным, как и детали сюжета. Судя по концовке второго сезона, можно ждать завершения арки «Кайдзю», посвященной огромному загадочному монстру. Следующей в манге идет обширная арка «Космические глобалисты» (главы 74-120), в которой главные герои столкнутся с группой инопланетян, стремящихся уничтожить Землю.