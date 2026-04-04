Меню
Русский English
Отмена
Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки»

4 апреля 2026 13:00
Сюжет снова покажет испытания героев.

Компания Lionsgate официально объявила дату премьеры «Вышки 2» — продолжения нашумевшего триллера. Сиквел появится в мировом прокате уже 7 августа.

Напомним сюжет первой части: профессиональная скалолазка Бекки Коннор впадает в тяжелейшую депрессию после того, как у неё на глазах срывается в пропасть и погибает её муж. Спустя год лучшая подруга Бекки, Шайло Хантер, которая также стала невольной свидетельницей трагедии, решает помочь Бекки выбраться из эмоционального кризиса.

Вместе они отправляются покорять заброшенную телебашню, но рискованное предприятие оборачивается катастрофой — девушки оказываются заблокированными на самой вершине без возможности спуститься.

Триллер «Вышка» получил тёплый приём как у критиков, так и у зрителей: на RT у картины 79% одобрения. Фильм собрал в прокате более 21 млн, окупив вложения в семь раз, что превратило его в настоящий кассовый хит.

Решение о съёмках сиквела было принято ещё три года назад. Согласно сюжету продолжения, Джакс Хантер намерена почтить память своей младшей сестры Шайло, которая не пережила злополучное восхождение на телебашню. Вместе с подругой она отправляется на деревянную «тропу смерти», пролегающую по склону таиландской горы.

В результате обвала героини оказываются заблокированными на высоте, где им приходится бороться за жизнь.

Съёмки «Вышки 2» завершились ещё в прошлом году. В планах студии — и третья часть. А еще в России работают над собственным ремейком.

Фото: Кадры из фильма «Вышка» (2022)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше