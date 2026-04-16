Стало известно, когда закроют сериал «Извне»: до финала еще есть время

Мистический триллер «Извне» получил официальное продление сразу на пятый сезон — и он станет последним в истории проекта. Создатели подтвердили, что съёмки финальных эпизодов начнутся уже летом, поэтому премьеры стоит ждать не ранее следующего года.

Первый сезон шоу появился на экранах в 2022-м. В центре сюжета — таинственный город, из которого, как быстро понимают герои, нет выхода.

С наступлением темноты по местным улочкам начинают бродить смертоносные сущности. В третьем сезоне жители этого кошмарного места почти подобрались к разгадке главной тайны, но до полной ясности всё ещё далеко — теперь ясно, что впереди два полноценных сезона, причём пятый поставит точку.

«Извне» был очень хорошо встречен зрителями и стал самым рейтинговым проектом на платформе MGM+ (ныне принадлежащей Amazon). Именно поэтому, как признаётся создатель сериала Джон Гриффин, решение о закрытии далось команде особенно тяжело.

По словам Гриффина, его посещало искушение снять и шестой сезон. Однако изначально история задумывалась именно как пятичастное повествование.

Работа над четвёртым сезоном велась с июня по ноябрь 2025 года, а его премьера запланирована на 19 апреля.