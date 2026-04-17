«Очень странные дела» про пенсионеров: этой новинкой мая 2026 года Netflix удивляет

17 апреля 2026 14:00
Кадр из сериала «Городок»

Что ждать от нового сериала. 

Братья Дафферы не сидят сложа руки после финала своего хита. Они готовят несколько новых проектов для Netflix, и один из них, сериал «Городок», выйдет на платформе 21 мая.

У Дафферов был контракт с Netflix на ряд проектов. Первый — «У меня очень плохое предчувствие» — вышел в марте. В этом месяце появится анимационный спин-офф «Очень странных дел», а в мае выйдет еще один оригинальный сериал.

Netflix показал трейлер научно-фантастического «Городка», и он сразу вызвал ажиотаж. Шоу уже сравнили с «Очень странными делами», но про пенсионеров.

Действие происходит в, казалось бы, живописном поселке для пенсионеров. Группа случайных жителей должна объединиться, чтобы остановить потустороннюю угрозу, которая крадет их время.

Шоураннерами стали Джеффри Аддисс и Уилл Мэтьюз. Братья Дафферы соавторили сценарии первой и финальной серий.

В звездном составе — Билл Пуллман, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Альфред Молина, Денис О'Хара и другие. Премьера состоится на Netflix 21 мая. Для тех, кто не смотрел я напомню сюжет «Очень странных дел». Это научно-фантастический сериал от Netflix. Действие разворачивается в начале 1980-х в американском городке Хоукинс. В центре сюжета — исчезновение подростка, секретные паранормальные эксперименты и опасное параллельное измерение под названием «Изнанка», с которым сталкивается команда местных детей и борется с возникающими монстрами.

Фото: Кадр из сериала «Городок»
Почти «Я иду искать», но круче — эта новинка заслуживает 10 из 10, а у нее пока 7: Netflix создал 8-серийный хоррор, который удивит и покорит Почти «Я иду искать», но круче — эта новинка заслуживает 10 из 10, а у нее пока 7: Netflix создал 8-серийный хоррор, который удивит и покорит Читать дальше 16 апреля 2026
Netflix взялся за масштабный перезапуск: будем ждать эпическую историю о выживании и предыстории американского Запада Netflix взялся за масштабный перезапуск: будем ждать эпическую историю о выживании и предыстории американского Запада Читать дальше 16 апреля 2026
8,5 млн за первую серию: «Эйфория» показала лучший результат за всю историю — тут график выхода эпизодов, чтобы насладиться хитом HBO 8,5 млн за первую серию: «Эйфория» показала лучший результат за всю историю — тут график выхода эпизодов, чтобы насладиться хитом HBO Читать дальше 18 апреля 2026
До финала всего 2 эпизода на Apple TV+: почему «Неидеальные женщины» больше разочаровали зрителей, чем порадовали До финала всего 2 эпизода на Apple TV+: почему «Неидеальные женщины» больше разочаровали зрителей, чем порадовали Читать дальше 17 апреля 2026
Весь мир стал счастливым — кроме нее: когда выйдет 2 сезон «Из многих» с рейтингом 8,0 на IMDb и что ждет зрителей Весь мир стал счастливым — кроме нее: когда выйдет 2 сезон «Из многих» с рейтингом 8,0 на IMDb и что ждет зрителей Читать дальше 17 апреля 2026
Стало известно, когда закроют сериал «Извне»: до финала еще есть время Стало известно, когда закроют сериал «Извне»: до финала еще есть время Читать дальше 16 апреля 2026
Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: «Мэдисон» с культовой Мишель Пфайффер получит еще и третий сезон Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: «Мэдисон» с культовой Мишель Пфайффер получит еще и третий сезон Читать дальше 16 апреля 2026
Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Читать дальше 16 апреля 2026
Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Читать дальше 15 апреля 2026
