«Очень странные дела» про пенсионеров: этой новинкой мая 2026 года Netflix удивляет

Братья Дафферы не сидят сложа руки после финала своего хита. Они готовят несколько новых проектов для Netflix, и один из них, сериал «Городок», выйдет на платформе 21 мая.

У Дафферов был контракт с Netflix на ряд проектов. Первый — «У меня очень плохое предчувствие» — вышел в марте. В этом месяце появится анимационный спин-офф «Очень странных дел», а в мае выйдет еще один оригинальный сериал.

Netflix показал трейлер научно-фантастического «Городка», и он сразу вызвал ажиотаж. Шоу уже сравнили с «Очень странными делами», но про пенсионеров.

Действие происходит в, казалось бы, живописном поселке для пенсионеров. Группа случайных жителей должна объединиться, чтобы остановить потустороннюю угрозу, которая крадет их время.

Шоураннерами стали Джеффри Аддисс и Уилл Мэтьюз. Братья Дафферы соавторили сценарии первой и финальной серий.

В звездном составе — Билл Пуллман, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Альфред Молина, Денис О'Хара и другие. Премьера состоится на Netflix 21 мая. Для тех, кто не смотрел я напомню сюжет «Очень странных дел». Это научно-фантастический сериал от Netflix. Действие разворачивается в начале 1980-х в американском городке Хоукинс. В центре сюжета — исчезновение подростка, секретные паранормальные эксперименты и опасное параллельное измерение под названием «Изнанка», с которым сталкивается команда местных детей и борется с возникающими монстрами.