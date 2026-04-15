Слышали про новый скандал турдизи? Теперь все внимание к звезде «Черно-белой» любви — вот, что произошло

Турецкий сериал «Доктор: В другой жизни» с Ибрагимом Челикколем и Сылой Тюркоглу закрыт — продюсеры прекратили проект после выхода шестой серии, и показанная в воскресенье серия стала для проекта заключительной.

Ранее проект позиционировали как одну из самых ожидаемых премьер сезона благодаря масштабной подготовке, сильному касту и известному оригиналу. Несколько дней назад сообщалось, что на старте одобрено семь эпизодов, а при росте рейтингов сериал мог продлиться до десяти серий.

По информации Бирсен Алтунташ, получив данные по просмотрам шестой серии, создатели решили не продолжать съёмки. В результате история завершилась без завершённого финала и логической развязки.

Алтунташ заявила, что решение о закрытии принято исключительно из-за низких рейтингов и слабых зарубежных продаж. При этом часть фанатов турдизи полагает, что на исход повлияли и появившиеся в сети сообщения о положительных результатах тестов на запрещённые вещества у Ибрагима Челиккола, но такие предположения не подкреплены доказательствами.

Зрители выразили недовольство решением продюсеров и тем, что не был снят полноценный финал. По их словам, это проявление неуважения к аудитории и актёрам. Многие считают, что хотя бы скомканный, но показанный финал был бы лучше, чем полное отсутствие развязки. Некоторые фанаты охарактеризовали адаптацию как неудачную и заявили, что подобные случаи снижают желание смотреть турецкие сериалы в будущем.