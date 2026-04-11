Киноафиша Новости Шашлык — это уже прошлый век: шеф Всея Руси Константин Ивлев за 15 минут готовит на майских совсем другое блюдо

Шашлык — это уже прошлый век: шеф Всея Руси Константин Ивлев за 15 минут готовит на майских совсем другое блюдо

11 апреля 2026 14:10
Константин Ивлев

Идеальный дачный вариант.

Майские праздники на носу и они традиционно ассоциируются с мангалом и шашлыком, но не у всех хватает терпения ждать, пока мясо дойдёт до идеальной готовности.

В такие моменты на столе хочется чего-то быстрого, сытного и не менее вкусного. Оказывается, есть блюдо, которое легко справляется с этой задачей и готовится буквально за считанные минуты.

Что готовят вместо шашлыка

Шеф-повар Константин Ивлев на природе часто делает простое рагу из колбасок. Блюдо не требует сложных ингредиентов и подходит для готовки даже в полевых условиях. При этом оно получается насыщенным по вкусу и отлично вписывается в атмосферу отдыха на свежем воздухе.

Основу составляют колбаски, нарезанные кружочками. Их обжаривают до румяной корочки, после чего добавляют соль, перец, тимьян и немного томатной пасты. Всё это заливают водой и оставляют на несколько минут, чтобы ингредиенты «собрались» в единый вкус, пишут Новый очаг.

Почему это удобно на природе

Дальше процесс становится ещё проще. В сковороду добавляют свежие томаты, зелёный горошек и немного базилика. Уже через 10–15 минут получается горячее блюдо, которое можно сразу подавать.

Такое рагу удобно тем, что не требует долгой подготовки и не зависит от углей, как шашлык. Его можно приготовить параллельно, пока основное блюдо только начинает готовиться.

В результате на столе появляется альтернатива, которая не уступает по насыщенности вкуса. Она помогает не ждать часами и делает отдых более комфортным, особенно если компания большая и все хотят есть одновременно.

Фото: Кадр из шоу «Битва шефов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
