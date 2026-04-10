Поклонники сериала «Мост» будут в восторге: нашла шикарный детектив с оценкой 7.9 — 3 сезона пролетели как один

Если появилось свободное время и ищете что-то действительно увлекательное для просмотра, обратите внимание на сериал «Перевал». Этот детективный триллер захватывает с первых кадров и не отпускает до самого конца.

Он был создан еще в 2019 году. Проект вдохновлен культовым сериалом «Мост». «Перевал» предлагает зрителям погрузиться в мрачную атмосферу расследования убийства на границе Германии и Австрии.

Про сюжет

Сериал начинается с того, что лесник случайно находит тело мужчины, лежащего прямо на границе между двумя странами. Это усложняет дело, так как жертва была перевезена на снегоходе, а следы уже замело снегом.

На место происшествия вызывается немецкий комиссар Элли Стокер, которая, будучи амбициозной и полна решимости, видит в этом деле шанс проявить себя на профессиональном уровне. Для нее это первое крупное расследование. Она готова сделать все возможное, чтобы раскрыть его.

Вскоре к расследованию присоединяются австрийские коллеги во главе с мрачным детективом Гедеоном Винтером. Он недавно перевелся из Вены после неприятного инцидента и не горит желанием заниматься новым делом. Однако, обнаружив, что у жертвы есть документы на имя гражданина Германии, он передает дело Элли, что дает ей возможность выйти на след серийного убийцы.

События развиваются довольно стремительно, и Элли, понимая, что одна не справится с задачей, обращается за помощью к Гедеону. Несмотря на его первоначальное нежелание, им приходится объединить усилия, чтобы раскрыть это сложное дело. Именно их взаимодействие становится важной частью сюжета, добавляя драматизма и напряженности в расследование.

Почему же стоит посмотреть

Сериал состоит из трех сезонов. Он уже завершен, что позволяет наслаждаться просмотром без тягостного ожидания новых серий. У сериала высокие рейтинги на КиноПоиске (7,9) и IMDb (8,0). По мнению зрителей, «Перевал» прекрасен:

Лучшая адаптация 'Моста', благо сценаристы оставили от оригинального сериала только общий контур: два следователя из соседних стран, мужчина и женщина, с совершенно разными характерами На мой взгляд очень необычный, временами темный, но достойный фильм (многосерийный) к просмотру за последнее время. Хорошая игра актеров, особенно тем, что лица впервые видишь на экране.

Так что этот детектив обещает стать отличным выбором для любителей детективов и триллеров. Он неспешный, но увлекательный и затягивает с первой серии.