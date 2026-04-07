Стивен Кинг назвал этот сериал лучшей альтернативой «Остаться в живых»: новый сезон вышел в 2026 году

7 апреля 2026 14:00
Кадр из сериала «Рай»

У проекта есть большое будущее.

Когда Стивен Кинг хвалит сериал, это всегда знак. А если он называет проект «самым близким к “Остаться в живых” на телевидении» — тут уже просто нельзя пройти мимо.

Речь о «Рае» — научно-фантастическом триллере, который неожиданно попал точно в ту же эмоцию, за которую зрители когда-то полюбили «Остаться в живых».

Сюжет сериала «Рай»

Главное, что делает сериал таким цепляющим, — это атмосфера загадки. История начинается с расследования: агент пытается разобраться в смерти президента, но быстро становится ясно — всё гораздо сложнее, чем кажется.

Как отмечает Screen Rant, «Рай» постепенно превращается в запутанную паутину, где каждая деталь может оказаться ключевой. И именно это когда-то делало «Остаться в живых» настоящим феноменом.

Почему это работает

Сериал не пытается копировать культовый хит, но ловит ту же магию: неожиданные повороты, теории фанатов и постоянное ощущение, что ты не знаешь всей правды.

Кинг отдельно отметил актёрскую игру и отсутствие клише — редкое сочетание для жанра. А ещё важный момент: здесь нет ощущения «проходного сезона» — каждая серия двигает историю вперёд.

Можно посмотреть за выходные

Пока у «Рая» всего два сезона — это 16 серий, которые легко «проглотить» за пару дней. Но при этом финал второго сезона оставляет массу вопросов, и это именно тот случай, когда хочется обсуждать каждую деталь.

И да, третий сезон уже подтверждён. Так что если вы давно искали сериал, который снова заставит строить теории и переживать за героев — вот он.

Анастасия Луковникова

